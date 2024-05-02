Аналитики JPMorgan сохраняют осторожную позицию в отношении криптовалют в ближайшей перспективе.

Всемирно известный банк JPMorgan дал четкий сигнал биткоин-инвесторам: рекомендуется соблюдать осторожность. В недавнем отчете аналитики банка разъясняют свою осторожную позицию в отношении криптовалюты и подчеркивают, что препятствия для краткосрочного повышения цены биткоина остаются значительными. Об этом пишет The Block.

Изображение из открытых источников Причины скептической оценки банка очевидны. Одна из ключевых проблем заключается в том, что цена биткоина в настоящее время превышает как цену золота, так и предполагаемую себестоимость создания BTC. К этому добавляется устойчивое снижение венчурного капитала, что заставляет аналитиков с осторожностью относиться к рынкам криптовалют.

Недавние движения рынка особенно встревожили аналитиков. Быстрое снижение с $67 000 до $56 000 всего за десять дней подчеркивает волатильность и риск, связанный с инвестированием в биткоин. Напомним, накануне цена ведущей криптовалюты в моменте опускалась ниже отметки $57 000. Вечером 2 мая за одну монету дают примерно $59 000. Колебание цены вызвано решением ФРС по ключевой ставке.

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Аналитики описывают недавнее снижение курса как фиксацию прибыли, при этом розничные инвесторы, похоже, играют значительную роль в формировании текущей ситуации на рынке. По мнению экспертов, эта тенденция может указывать на то, что институциональные инвесторы становятся все более нерешительными.

Предупреждения JPMorgan имеют далеко идущие последствия для инвесторов в BTC во всем мире. Перспектива очередного возможного снижения до $42 000 подчеркивает неопределенность и потенциальные риски, с которыми сталкиваются инвесторы. Учитывая эти события, становится ясно, что будущее биткоина по-прежнему зависит от множества факторов, которые не следует недооценивать.

Поэтому на рынке, характеризующемся волатильностью и неопределенностью, инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность и принимать мудрые решения. JPMorgan дал чёткий сигнал – теперь инвесторы должны отреагировать и соответствующим образом скорректировать свои стратегии.