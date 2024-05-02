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kosmos_news
Основатель Ethereum Виталик Бутерин отказывается от использования аппаратных кошельков
Бутерин полагается на программные кошельки, которые предлагают пользователям возможность настроить мультиподпись. Этот процесс требует объединения нескольких ключевых фракций для совершения транзакций.

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Виталик Бутерин отказывается от аппаратных кошельков — об этом 1 мая в соцсети X заявил основатель Ethereum. Он считает способ работы устройств неэффективным. Многие люди в криптосообществе по-прежнему считают такие кошельки безопасными и удобными.

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Аппаратные кошельки предлагают пользователям возможность управлять криптовалютами вне интернета. Однако устройства могут установить временное подключение к всемирной паутине. Таким образом, устройства оптимально обслуживают свинг-трейдеров, которые редко перемещают свои монеты.

В недавнем посте в соцсети X Виталик Бутерин заявил, что, по его мнению, недостатки устройств перевешивают достоинства. Между тем криптоэнтузиаст и разработчик Kofi призвал пользователей приобретать и использовать аппаратные кошельки.

На это выступление отреагировал Бутерин, который ответил, что аппаратные кошельки также имеют недостатки. Он отметил, например, что в них можно найти дополнительную резервную копию ключевой фразы.

Эта ключевая фраза используется в кошельках для получения доступа к одному или нескольким адресам блокчейна. Таким образом, любой, кто ими владеет, также может получить контроль над содержащимися в них криптовалютами.

Кроме того, ключевая фраза также может быть потеряна или забыта — особенно часто такая участь постигает пользователей аппаратных кошельков. За последние несколько лет всплыло много странных историй.

«Именно по этим причинам я использую мультиподписной кошелек от Safe», — дал свой комментарий основатель Ethereum Бутерин.

Мультиподписной кошелек использует несколько дробных ключей, а не один ключ. Для начала транзакций необходимо использовать несколько ключей вместе.

Бутерин хранит части ключей у себя и распространяет другие фрагменты, необходимые для доступа к монетам, среди своих друзей, чтобы сохранить более 90% своих криптоактивов стоимостью в миллиард долларов.

«Оставьте некоторые ключи у себя, а остальные раздайте другим людям, которым вы доверяете. Не раскрывайте, кто эти люди, даже друг другу», — рекомендует 30-летний мультимиллиардер.

Этот подход, как правило, больше подходит для долгосрочных держателей монет, поскольку в противном случае усилия, необходимые для повторяющихся транзакций, были бы слишком высокими. Кроме того, Бутерин удерживает до 10% своих криптовалют другими способами; он не раскрыл, как именно. Однако вполне вероятно, что Бутерин хранит эти монеты в легкодоступном программном кошельке, который позволяет ему легко совершать спонтанные платежи.

Напоследок, программист дал своим сторонникам совет: «Децентрализуйте свою безопасность».

#технологии #криптовалюты #бутерин #аппаратные кошельки
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