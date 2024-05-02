Бутерин полагается на программные кошельки, которые предлагают пользователям возможность настроить мультиподпись. Этот процесс требует объединения нескольких ключевых фракций для совершения транзакций.

Виталик Бутерин отказывается от аппаратных кошельков — об этом 1 мая в соцсети X заявил основатель Ethereum. Он считает способ работы устройств неэффективным. Многие люди в криптосообществе по-прежнему считают такие кошельки безопасными и удобными.

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Аппаратные кошельки предлагают пользователям возможность управлять криптовалютами вне интернета. Однако устройства могут установить временное подключение к всемирной паутине. Таким образом, устройства оптимально обслуживают свинг-трейдеров, которые редко перемещают свои монеты.

В недавнем посте в соцсети X Виталик Бутерин заявил, что, по его мнению, недостатки устройств перевешивают достоинства. Между тем криптоэнтузиаст и разработчик Kofi призвал пользователей приобретать и использовать аппаратные кошельки.

На это выступление отреагировал Бутерин, который ответил, что аппаратные кошельки также имеют недостатки. Он отметил, например, что в них можно найти дополнительную резервную копию ключевой фразы.

Эта ключевая фраза используется в кошельках для получения доступа к одному или нескольким адресам блокчейна. Таким образом, любой, кто ими владеет, также может получить контроль над содержащимися в них криптовалютами.

Кроме того, ключевая фраза также может быть потеряна или забыта — особенно часто такая участь постигает пользователей аппаратных кошельков. За последние несколько лет всплыло много странных историй.

«Именно по этим причинам я использую мультиподписной кошелек от Safe», — дал свой комментарий основатель Ethereum Бутерин.

Мультиподписной кошелек использует несколько дробных ключей, а не один ключ. Для начала транзакций необходимо использовать несколько ключей вместе.

Бутерин хранит части ключей у себя и распространяет другие фрагменты, необходимые для доступа к монетам, среди своих друзей, чтобы сохранить более 90% своих криптоактивов стоимостью в миллиард долларов.

«Оставьте некоторые ключи у себя, а остальные раздайте другим людям, которым вы доверяете. Не раскрывайте, кто эти люди, даже друг другу», — рекомендует 30-летний мультимиллиардер.

Этот подход, как правило, больше подходит для долгосрочных держателей монет, поскольку в противном случае усилия, необходимые для повторяющихся транзакций, были бы слишком высокими. Кроме того, Бутерин удерживает до 10% своих криптовалют другими способами; он не раскрыл, как именно. Однако вполне вероятно, что Бутерин хранит эти монеты в легкодоступном программном кошельке, который позволяет ему легко совершать спонтанные платежи.