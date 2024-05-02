Ripple хочет утвердиться в Японии — финансовые компании могут использовать блокчейн XRPL. Американская компания недавно заключила два партнерских соглашения.

Согласно пресс-релизу компании, Ripple хочет зарекомендовать себя в качестве поставщика финансовых услуг в Японии посредством двух новых партнёрств. В частности, они хотят в будущем сотрудничать с гонконгской криптобиржей HashKey.

Изображение из открытых источников HashKey уже является популярным поставщиком финансовых услуг в Китае. Компания обслуживает более 4000 бизнес-клиентов. Транзакции для финансовых компаний и банков обрабатываются через собственную цифровую инфраструктуру.

Компания хочет предоставить подобное решение в Японии — это будет сделано в сотрудничестве с Ripple. Для этой цели американская криптокомпания предоставляет свой блокчейн XRPL.

реклама «XRPL — это идеальная инфраструктура блокчейна, позволяющая нам создавать проверенные финансовые решения. Благодаря их высокой скорости выполнения, низким затратам и хорошей масштабируемости мы уверены, что сможем провести значимую трансформацию и представить инновационные, прорывные решения для бизнеса в Японии», — сказал Энди Дэн из HashKey DX.

HashKey DX является дочерней компанией материнской компании в Гонконге. Филиал специализируется на консультациях по криптовалютам.

Ripple также удалось заключить партнерство с популярным японским поставщиком финансовых услуг SBI Holdings. Поэтому две компании основали консорциум под названием SBI Ripple Asia.

Ripple надеется, что большинство японских финансовых компаний будут использовать XRP Ledger. Однако объявленное на данный момент сотрудничество ни в коем случае не должно оставаться прежним. В будущем они хотят еще больше углублять партнерство с SBI и HashKey.

«В дальнейшем три компании будут изучать возможность дальнейшего сотрудничества для различных вариантов использования корпоративного блокчейна с использованием возможностей XRPL», — говорится в пресс-релизе.

Ripple пока не объявила, в какой степени XRP будет использоваться в этом случае. XRP — это криптовалюта блокчейна XRP Ledger. Данная криптовалюта все чаще используется деловыми партнерами в качестве посредника для проведения быстрых и экономически эффективных транзакций.

Однако XRPL также предлагает возможность отказаться от XRP. Таким образом, такие приложения, как xCurrent, могут обойтись без криптовалюты.

Если XRP выступит посредником в партнерстве, спрос на криптовалюту может значительно вырасти в будущем. В результате объявления о стратегическом входе в Японию цена XRP пока не изменилась в положительную сторону.

Ко 2 мая курс XRP снизился на 10% в рамках недельного тренда. За сутки криптовалюта упала на 2,90%. В результате XRP торгуется на уровне $0,54.