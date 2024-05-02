Восемь ежедневных газет подали в суд на OpenAI и Microsoft из-за незаконного использования их статей для обучения языковых моделей.

The New York Times стала первой крупной медиакомпанией, инициирующей иск к эмитентам ИИ-моделей. 1 мая стало известно, что еще 8 американских издателей подают в суд на OpenAI и Microsoft. Опять же, речь идет о материалах, защищенных авторским правом, которые ChatGPT использовал в учебных целях — без разрешения.

Изображение из открытых источников

Ответы, генерируемые моделью ИИ, не определяют, откуда поступает информация, говорится в обвинении. Поэтому восемь американских издателей подали иск в окружной суд Нью-Йорка. Если суд вынесет решение в пользу истцов, затронутый контент придется удалить из искусственного интеллекта, на котором основан ChaGPT.

Говорят, что технически это практически невозможно. Кроме того, сервисы ИИ больше не будут иметь доступа к новому контенту, а производительность чат-ботов ИИ значительно ухудшится. В число новых истцов входят:

Daily News

Chicago Tribune Company

Orlando Sentinel Communications Company

Sun-Sentinel Company

San Jose Mercury-News

DP Media Network

ORB Publishing

Northwest Publications

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В иске также говорится о том, что OpenAI больше не является некоммерческой компанией. Текущая оценка компании составляет $90 млрд.