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The New York Times стала первой крупной медиакомпанией, инициирующей иск к эмитентам ИИ-моделей. 1 мая стало известно, что еще 8 американских издателей подают в суд на OpenAI и Microsoft. Опять же, речь идет о материалах, защищенных авторским правом, которые ChatGPT использовал в учебных целях — без разрешения.
Ответы, генерируемые моделью ИИ, не определяют, откуда поступает информация, говорится в обвинении. Поэтому восемь американских издателей подали иск в окружной суд Нью-Йорка. Если суд вынесет решение в пользу истцов, затронутый контент придется удалить из искусственного интеллекта, на котором основан ChaGPT.
Говорят, что технически это практически невозможно. Кроме того, сервисы ИИ больше не будут иметь доступа к новому контенту, а производительность чат-ботов ИИ значительно ухудшится. В число новых истцов входят:
- Daily News
- Chicago Tribune Company
- Orlando Sentinel Communications Company
- Sun-Sentinel Company
- San Jose Mercury-News
- DP Media Network
- ORB Publishing
- Northwest Publications
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В иске также говорится о том, что OpenAI больше не является некоммерческой компанией. Текущая оценка компании составляет $90 млрд.