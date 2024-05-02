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kosmos_news
Завершено расширение АЭС «Вогтль» – в США введен в эксплуатацию энергоблок №4
С мая – официально – АЭС «Вогтль» является крупнейшей атомной электростанцией в США. Все благодаря началу промышленной эксплуатации энергоблока №4 с реактором АП1000.

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29 апреля 2024 года энергоблок № 4 АЭС «Вогтль» вступил в промышленную эксплуатацию, сообщила компания Georgia Power, оператор станции. Официальный запуск состоится чуть более чем через два месяца после того, как четвертый энергоблок достигнет критического состояния (говоря простыми словами, вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности, когда реактор начинает «жить»).
Атомная электростанция «Вогтль», блоки с реакторами AP1000. Фото: Georgia Power / @GeorgiaPower Twitter(X)Запуск еще одного энергоблока на АЭС — прорывной момент не только для оператора. Это второй энергоблок с реактором AP1000 компании Westinghouse в США (блок №3 находится в промышленной эксплуатации с июля 2023 года).

Кроме того, благодаря запуску нового реактора АЭС «Вогтль» стала крупнейшей атомной электростанцией в США, установленная мощность которой превышает 4,6 ГВт. Два старых энергоблока, введенные в эксплуатацию в конце 1980-х годов, имеют мощность 2,43 ГВт, а два новых добавляют к этому показателю 2,23 ГВт.

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Georgia Power подчеркивает в своем пресс-релизе, что энергоблок №4, как и его «близнец», будет обеспечивать электроэнергией с нулевым уровнем выбросов около 500 000 человек.


     Мы рады объявить о монументальном достижении не только для Джорджии, но и для всех Соединенных Штатов. Проект расширения достиг важной вехи — энергоблок №4 вступил в промышленную эксплуатацию
     Georgia Power (@GeorgiaPower)

Электростанция недалеко от Уэйнсборо в штате Джорджия должна стать «эталонным примером» для европейских атомных проектов, отмечают эксперты отрасли.

#сша #технологии #энергетика #аэс #атомная электростанция #энергоблок
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