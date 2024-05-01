Дискеты по-прежнему используются во всем мире, утверждает занимающаяся производством дискет американская компания Floppydisk.com В том числе они необходимы в авиации.

После своего появления в 1969 году дискета повсеместно использовалась до начала 90-х годов, а затем на смену пришли компакт-диски и USB-накопители. У многих дискеты вызывают ностальгические чувства. Для других они — досадный пережиток прошлых дней. В компании Floppydisk.com, занимающейся производством дискет, с этим не согласны, и руководитель компании рассказал, где и кто использует эти устаревшие носители.

Дискеты используются до сих пор. Фото: aaekung/Shutterstock Бывший министр обороны и иностранных дел Японии Коно Таро теперь занимает должность министра цифровых технологий и объявляет войну дискетам. Даже сегодня эти носители используются в более чем 1900 административных органов в Японии, и граждане по-прежнему подают документы на дискетах.

Он написал, что с 2011 года дискеты уже не производятся. Все имеющиеся в обращении дискеты не соответствуют современным стандартам. Но даже высокотехнологичные отрасли по-прежнему верят в средства хранения данных прошлого века.

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Сегодня есть три сферы, которые по-прежнему полагаются на дискеты. У двоих из них много общего: это любители ретро и художники. Последние используют дискеты в художественных и рекламных целях, чтобы передать определенный оттенок старины в своих картинах или других произведениях. Любители ретро же хотят вернуться в детство и получают удовольствие от запуска старых игр с дискет на новых ПК.

Британский художник Ник Джентри, например, известен своими портретами-коллажами большого формата. Он использует старые медианосители, такие как кассеты VHS или дискеты. Лондонец хочет обратить внимание на устаревание вещи, которые когда-то казались необходимыми.

Однако самая большая группа пользователей находится в промышленности: дискеты используются в устройствах, созданных еще до начала нового тысячелетия и незаменимых по сей день. Эти промышленные машины до сих пор широко используются, особенно на текстильных предприятиях, производстве инструментов и авиации.

Переход на новые носители потребует огромных затрат и усилий. Например, широкофюзеляжные самолеты Boeing 747-400 (эти модели были впервые построены в конце 1980-х годов) до сих пор комплектуются дискетами.

Технические специалисты регулярно загружают базы данных пилотов с помощью 3,5-дюймовых дискет. База данных на этих типах машин должна обновляться свежими значениями каждые 28 дней. Для этой цели в компьютерные системы самолета был встроен обычный дисковод для гибких дисков, который используется до сих пор. Они верны девизу «Никогда не меняйте работающую систему».

«Я думаю, что дискеты гораздо более стабильны и надежны, чем USB-накопители», — говорит Том Перски, вероятно, последний в мире лидер в бизнесе по производству дискет.

Перски является основателем Floppydisk.com, американской компании, занимающейся этим бизнесом. Перски также продолжает продавать новые и бывшие в употреблении дискеты по всему миру — каждый месяц он продает «тысячи» носителей. По его собственным данным, его инвентарь на данный момент составляет полмиллиона дискет. Промышленные потребители особенно зависят от таких производителей.

Перски предупреждает:

«Все физические носители в какой-то момент выходят из строя. Чтобы сохранить данные в безопасности, я рекомендую жесткий диск, резервный жесткий диск и резервное облачное хранилище. Лучше всего использовать все три решения вместе».

И у Перски есть специальный совет для владельцев криптовалют:

«Никогда не сохраняйте свои личные криптоключи на дискете!».

Со старыми компьютерами и операционными системами десятилетиями можно было читать дискеты 80-х или 90-х годов. Самый важный фактор – правильное хранение. При правильном хранении носитель сегодня будет работать примерно так же хорошо, как и в день его изготовления, утверждает Перски. Магнитные головки, используемые в дискетах, не имеют срока годности, но в какой-то момент теряют намагниченность, а значит, возникает риск потери данных.

Большинство производителей заявляют, что все данные должны быть доступны через 30 лет. Однако только при оптимальных условиях окружающей среды: должна быть стабильная температура, т. е. не должно быть слишком холодно или слишком жарко. Дискеты также необходимо защищать от влаги.

Срок службы также уменьшается по мере использования. Чем чаще используется носитель, тем быстрее заканчивается его срок эксплуатации. Это означает, что крупным компаниям и администрациям в какой-то момент придется попрощаться с дискетами.