Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Floppydisk.com: Дискеты всё еще активно используются во многих сферах
Дискеты по-прежнему используются во всем мире, утверждает занимающаяся производством дискет американская компания Floppydisk.com В том числе они необходимы в авиации.

реклама

После своего появления в 1969 году дискета повсеместно использовалась до начала 90-х годов, а затем на смену пришли компакт-диски и USB-накопители. У многих дискеты вызывают ностальгические чувства. Для других они — досадный пережиток прошлых дней. В компании Floppydisk.com, занимающейся производством дискет, с этим не согласны, и руководитель компании рассказал, где и кто использует эти устаревшие носители.
Дискеты используются до сих пор. Фото: aaekung/Shutterstock Бывший министр обороны и иностранных дел Японии Коно Таро теперь занимает должность министра цифровых технологий и объявляет войну дискетам. Даже сегодня эти носители используются в более чем 1900 административных органов в Японии, и граждане по-прежнему подают документы на дискетах. 

Он написал, что с 2011 года дискеты уже не производятся. Все имеющиеся в обращении дискеты не соответствуют современным стандартам. Но даже высокотехнологичные отрасли по-прежнему верят в средства хранения данных прошлого века.

реклама

Сегодня есть три сферы, которые по-прежнему полагаются на дискеты. У двоих из них много общего: это любители ретро и художники. Последние используют дискеты в художественных и рекламных целях, чтобы передать определенный оттенок старины в своих картинах или других произведениях. Любители ретро же хотят вернуться в детство и получают удовольствие от запуска старых игр с дискет на новых ПК.

Британский художник Ник Джентри, например, известен своими портретами-коллажами большого формата. Он использует старые медианосители, такие как кассеты VHS или дискеты. Лондонец хочет обратить внимание на устаревание вещи, которые когда-то казались необходимыми.

Однако самая большая группа пользователей находится в промышленности: дискеты используются в устройствах, созданных еще до начала нового тысячелетия и незаменимых по сей день. Эти промышленные машины до сих пор широко используются, особенно на текстильных предприятиях, производстве инструментов и авиации.

Переход на новые носители потребует огромных затрат и усилий. Например, широкофюзеляжные самолеты Boeing 747-400 (эти модели были впервые построены в конце 1980-х годов) до сих пор комплектуются дискетами. 

Технические специалисты регулярно загружают базы данных пилотов с помощью 3,5-дюймовых дискет. База данных на этих типах машин должна обновляться свежими значениями каждые 28 дней. Для этой цели в компьютерные системы самолета был встроен обычный дисковод для гибких дисков, который используется до сих пор. Они верны девизу «Никогда не меняйте работающую систему».

«Я думаю, что дискеты гораздо более стабильны и надежны, чем USB-накопители», — говорит Том Перски, вероятно, последний в мире лидер в бизнесе по производству дискет. 

Перски является основателем Floppydisk.com, американской компании, занимающейся этим бизнесом. Перски также продолжает продавать новые и бывшие в употреблении дискеты по всему миру — каждый месяц он продает «тысячи» носителей. По его собственным данным, его инвентарь на данный момент составляет полмиллиона дискет. Промышленные потребители особенно зависят от таких производителей.

Перски предупреждает:

«Все физические носители в какой-то момент выходят из строя. Чтобы сохранить данные в безопасности, я рекомендую жесткий диск, резервный жесткий диск и резервное облачное хранилище. Лучше всего использовать все три решения вместе». 

И у Перски есть специальный совет для владельцев криптовалют:

«Никогда не сохраняйте свои личные криптоключи на дискете!». 

Со старыми компьютерами и операционными системами десятилетиями можно было читать дискеты 80-х или 90-х годов. Самый важный фактор – правильное хранение. При правильном хранении носитель сегодня будет работать примерно так же хорошо, как и в день его изготовления, утверждает Перски. Магнитные головки, используемые в дискетах, не имеют срока годности, но в какой-то момент теряют намагниченность, а значит, возникает риск потери данных.

Большинство производителей заявляют, что все данные должны быть доступны через 30 лет. Однако только при оптимальных условиях окружающей среды: должна быть стабильная температура, т. е. не должно быть слишком холодно или слишком жарко. Дискеты также необходимо защищать от влаги.

Срок службы также уменьшается по мере использования. Чем чаще используется носитель, тем быстрее заканчивается его срок эксплуатации. Это означает, что крупным компаниям и администрациям в какой-то момент придется попрощаться с дискетами.

#техника #технологии #дискеты #носители
+
Написать комментарий (0)
Android Authority: Гаджет с ИИ Rabbit R1 является всего лишь приложением для Android
В США на аукцион был выставлен суперкомпьютер Cheyenne 2017-го года сборки
Индия успешно провела третье испытание ракетно-торпедной системы SMART
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
8
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
3
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
2
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
4
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Смартфон Poco F6 появился в Geekbench с возможным процессором Snapdragon 8s Gen 3
+
Defense One: Военные ВСУ отказываются от высокоточных бомб GLSDB из-за их неэффективности перед РЭБ
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
+
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
В Пекине представлен первый в мире полноразмерный электрический гуманоидный робот
2
Ученые General Atomics преодолели ключевое препятствие на пути к термоядерной энергии
4
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
14
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Российское отделение криптобиржи Beribit отказыват клиентам в снятии средств
+

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
15
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
203
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
32
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
8
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
12
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
12
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
38
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
23
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

Колючка
00:02
местные писуны недостойны обзирать эту игру
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
Павел Онойко
23:59
А зачем использовать термин тайконавты? Есть русское (точнее греческое) слово космос. А значит это космонавты. Или нам китайских таксистов назвать Jìchéngchē sījī? Разве не логично?
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
Nvidia&Intel Hater
23:52
заглотищее!!!
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Nvidia&Intel Hater
23:50
Обзор туалетной бумаги его вершина.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Nvidia&Intel Hater
23:49
лучше 1200 бод или 300 (даже такой помню) стандарта bell
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Nvidia&Intel Hater
23:47
Лучше бы небыло.ей Богу
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Nvidia&Intel Hater
23:46
ее никто не читает
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
GreedXmas
23:45
Да там основная проблема не с нерфами и апами, а с постоянными фризами игры после обновления, у огромного количества игроков проблемы с игрой. У кого-то просто фпс падает, у кого-то слайд шоу.
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
Зю
23:43
А как же "новое золото" и "защита от инфляции"? К чему ещё скам пирамиды будем привязывать?
Цена биткоина опустилась ниже $60 000 на фоне опасений по поводу роста инфляции в США
Dzhereli
23:33
Это как с играми от бетесты в плане моддинга. Когда собираешь пак текстур то часто 2к текстуры лучше проработаны чем 4к или карты нормалей сделаны через жопу. А лепить 2к текстуры на маленькие модели...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем