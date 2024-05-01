Украина начала процесс модернизации бронетранспортеров БТР-60ПБ, которые она получила в рамках помощи, в частности, от Болгария.

Украина должна получить в общей сложности 100-110 единиц БТР-60ПБ из Болгарии, взятых из резервов МВД (используемых, в частности, местной жандармерией). Их поставка началась в феврале этого года после многих месяцев настойчивых просьб властей Украины. Теперь технику ждут не только ремонтные работы, но и модернизация.

Изображение: Википедия

Модернизация направлена на повышение уровня защиты экипажа, улучшение подвижности машины и ситуационной осведомленности экипажа внутри БТР. Также апгрейд подразумевает замену некоторых узлов и повышение эргономики машины, в том числе за счет установки боковых люков на корпусе.

Таким образом, список изменений будет включать в себя следующее:

замена двигателей ГАЗ-40П суммарной мощностью 180 л.с. на Deutz BF4M2012 суммарной мощностью 204 л.с.;

установка в корпусе боковых люков для десанта как на БТР-70/80;

установка дополнительных бронелистов на корпус из стали Armox 500T;

установка прицела «день-ночь» с тепловизионной камерой для стрелка;

установка дневной и тепловизионной камеры для водителя и камеры заднего вида также с функцией тепловидения;

установка цифровой радиостанции «Либідь К-2РБ» и навигационной системы СН-4215;

замена и изменение компоновки сидений десанта.





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Это очередная попытка украинцев модернизировать эти колесные транспортеры, которые сейчас сильно устарели. Одним из наиболее известных примеров модернизации является БТР-60ХМ, у которого от исходной машины осталась только нижняя часть корпуса. Из-за затрат на такую модернизацию от проекта отказались.

При этом то, что сейчас преподносится как пакет доработок, является гораздо более доступным решением, чем-то напоминающим то, что было сделано с использованием деталей, взятых из резерва техники БТР-60. Не исключено, что модернизация для болгарской техники будет использована и в других машинах, восстанавливаемых в строй из глубоких резервов.

БТР-60 — советский колесный бронетранспортер, разработанный во второй половине 1950-х годов как преемник БТР-152. Первоначально основным вооружением был один из трех типов пулеметов калибра 7,62 мм или даже калибра 12,7 мм. Однако со временем в последующие версии вошли 7,62-мм пулемет ПКТ и крупнокалиберный 14,5-мм пулемет КПВТ. Боекомплект в такой конфигурации составляет 500 и 3000 патронов соответственно.

Машина оснащена двумя двигателями ГАЗ-40П суммарной мощностью 180 л.с. Это позволяет технике массой 10 300 кг развивать максимальную скорость 80 км/ч и иметь запас хода около 500 км. Экипаж БТР-60 в зависимости от модификации состоит из двух или трех человек, а в десантном отделении могут разместиться от 8 до 14 солдат. Они защищены броней толщиной 5-10 мм.

В настоящее время машины этого семейства (в различных модификациях) используются такими странами, как Россия, Болгария, Украина, Сирия, Куба, Алжир и Египет.