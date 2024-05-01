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kosmos_news
В Италии состоялась презентация новых скорострельных орудий Leonardo
Во второй половине апреля итальянская компания Leonardo представила группе итальянских и зарубежных журналистов свою новую разработку малокалиберного оружия.

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Презентация скорострельных орудий прошла на заводе Leonardo в северном итальянском городе Брешиа. В основном компания занимается разработкой и производством механически усовершенствованных систем обороны малого калибра, которые могут быть установлены на морских, наземных и вертолетных платформах. 

Завод имеет площадь почти 17 000 квадратных метров, на нем работает около 120 человек. Вместе с заводом в Ла Специи, также на севере Италии, и заводом Larimart в Риме они образуют подразделение концерна под названием Defense Business Area.

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Производство оружия осуществляется в тесном сотрудничестве с более крупным заводом в Специи, производящим стволы для пушек, в том числе малокалиберных. Производство завода в Брешии ориентировано на выпуск военно-морского вооружения, предназначенного для итальянского флота и на экспорт. Среди прочего, были представлены 25-мм пушка OTO KBA, дистанционно управляемые артиллерийские установки MARLIN 30 и MARLIN 40, а также макеты пусковых установок по мишеням ODLS 20. Но некоторые орудия привлекли внимания еще больше.
X-Gun. Источник изображения: Leonardo
30-мм автоматическая пушка X-Gun была создана в ответ на потребности рынка. Анализ рынка показывает, что во всем мире существует большой интерес к полностью электрическим оружиям этого калибра, на которые не распространяются экспортные ограничения правительства США – ITAR (International Traffic in Arms Rules). 

Дополнительным аргументом в пользу ее разработки стал интерес ВМС Италии, которые решили отказаться от 25-мм орудий в пользу 30-мм орудий в качестве артиллерии на своих кораблях. Автоматическая пушка Leonardo X-Gun имеет скорострельность 200 выстрелов в минуту и адаптирована под боеприпасы 30×173 мм, соответствующие стандартам НАТО (STANAG 4624).
Lionfish. Источник изображения: Leonardo
Семейство корабельных артиллерийских установок Lionfish отличается малым весом, модульностью и унифицированной архитектурой, что позволяет устанавливать их на борту кораблей как в качестве основного вооружения, так и в качестве вторичной системы защиты. Эти установки также могут использоваться в качестве вооружения для беспилотных судов. Все конструкции этого семейства имеют собственные оптико-электронные системы прицеливания, благодаря которым они могут самостоятельно вырабатывать координаты огня, что в сочетании с высокой скорострельностью позволяет им бороться с внезапно возникающими угрозами.

По информации, предоставленной СМИ во время презентации на заводе в Брешии, Leonardo уже подписала два контракта на поставку систем Lionfish 30. Первым получателем должны стать ВМС Италии, заказавшие шесть таких комплектов, которыми будет комплектоваться новый патрульный корабль PPX OPV. 

Первую из этих установок планируется передать получателю в следующем году. Вторым подрядчиком является ВМС Канады, заказавшие Lionfish 30 для своих новых ракетных фрегатов CSC (Canadian Surface Combatant).

Были также представлены две совершенно новые малокалиберные пушки, разрабатываемые итальянской компанией. Первой была 30-мм маршевая пушка Blaze 30, а второй — 20-мм многоствольная поворотная пушка Gatling 20.
Blaze 30. Источник изображения: Leonardo
Автоматическая пушка Blaze 30 все еще находится на ранней стадии разработки, поскольку работы над ней начались в конце 2023 года. Blaze 30 была разработана для замены 12,7-мм пулеметов, эффективность которых становится все более ограниченной, особенно против легкобронированных целей. Ее можно использовать на башнях и беспилотных позициях, таких как Lionfish или HITROLE Light.
Gatling 20. Источник изображения: Leonardo
Совершенно иное предназначение имеет воздушная поворотная пушка Gatling 20, адаптированная под боеприпасы 20х102 мм. Ее можно, например, использовать для модернизации вертолетов, вооруженных пушкой ТМ 197В, таких как AW129 Mangusta или турецкий ATAK.

#оружие #военная техника #италия
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