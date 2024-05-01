В среду, 1 мая, котировки первой криптовалюты упали ниже $60 000. В моменте цена проваливалась ниже $57 000. Но оснований для паники нет, считают эксперты.

В среду, 1 мая, цена биткоина упала ниже отметки в $60 000, и оказалась на самом низком уровне с конца февраля.

Изображение из открытых источников При потере цены на 15% апрель стал худшим месяцем для актива с ноября 2022 года (в месяц, когда криптовалютная биржа FTX потерпела крах, биткоин упал почти на 17%). 1 мая на самом низком уровне 1 BTC стоил всего $56 600, что на 30% меньше текущего рекордного максимума в почти $74 000, установленного в середине марта.

BTC к доллару США (3-часовые свечи). Источник: TradingView

Причиной этому являются слабые данные ETF из США и Гонконга, а также опасения по поводу роста инфляции в США. Как обычно, падение курса также подкрепляется сильными ликвидациями активных участников рынка.

Притоки в спотовые ETF США на биткоины, одобренные в январе, стагнируют с середины марта, когда актив установил свой текущий исторический максимум. Поскольку спрос снизился, цена криптовалюты также перешла в режим коррекции.

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30 апреля были запущены спотовые ETF на биткоин и Ethereum на Гонконгской фондовой бирже. Однако дебют, похоже, разочаровал рынок, возможно, в том числе и из-за слишком оптимистичных прогнозов.

В первый день объем торгов новых шести ETF составил около $12 млн. Для сравнения: в США инвестиционными продуктами в первый день торговали активнее, и объем торгов составил $4,6 млрд.

Хотя объемы торгов очень низкие, ETF привлекли определенный капитал. Эксперт ETF Эрик Балчунас объясняет несоответствие между высокими объемами инвестиций ETF и низким объемом торгов тем, что эмитенты уже собрали капитал еще до официального запуска.

В целом эксперты Bloomberg придерживаются мнения, что дебют ETF на самом деле был успешным, даже несмотря на то, что реакция цены биткоина предполагает серьезное разочарование.

Опубликованные 30 апреля данные свидетельствуют о том, что вторая волна инфляции в США становится все более вероятной. Инфляция в первом квартале оказалась выше ожиданий и составила 1,2%. Эксперты ожидали среднее значение в 1%. Рынок опасается, что инфляция в США не сможет быстро восстановиться с текущего уровня выше 3% до целевого показателя в 2%. Это может еще больше задержать ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Помимо биткоина, в ответ на эту новость 30 апреля резко упали и фондовые рынки. Nasdaq 100 закрыл вчерашний торговый день снижением почти на 2%. Поскольку практически все классы активов получают выгоду от низких процентных ставок, препятствия для активов возрастают по мере изменения перспективы более мягкой денежно-кредитной политики. В начале года рынок ожидал нескольких снижений процентных ставок в 2024 году, но сейчас ожидается только одно снижение.

Почти наверняка монетарные власти продолжат удерживать ключевую процентную ставку в диапазоне от 5,25 до 5,50 процента. В ноябре в США пройдут президентские выборы, что говорит в пользу скорого снижения процентных ставок, несмотря на инфляцию, которая сейчас составляет 3,5%. Центральный банк, который может быть независимым только на бумаге, не желает душить экономику и рынки капитала в год выборов – особенно потому, что бюджет США все больше страдает от более высоких процентных ставок из-за растущего госдолга.

Биткоину может быть труднее всего из-за более длительной ограничительной денежно-кредитной политики, но текущая коррекция не является поводом для беспокойства. Снижение курса на 30% не является чем-то новым для актива, даже на бычьих рынках. Напомним, биткоин упал примерно с $42 000 до $29 000 в начале 2021 года, а вскоре после этого вырос более чем вдвое.

Однако нельзя исключать, что актив продолжит оставаться в режиме коррекции. Лето исторически имеет тенденцию быть более слабым как для биткоина, так и для традиционных рынков. Отсюда берётся мудрость фондового рынка, согласно которой продавать следует в мае: «Продавай в мае и уходи, но не забудь вернуться в сентябре».

Однако, если ФРС США вскоре снизит процентные ставки, несмотря на инфляционную среду, можно предположить, что биткоин, как актив, который реагирует наиболее чувствительно, получит наибольшую выгоду, и приток капитала в ETF снова наберет обороты.