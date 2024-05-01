Землетрясений становится всё больше в опасном районе в Италии, согласно данным за апрель Тем не менее причин для беспокойства быть не должно.

В районе Неаполя дремлет европейский супервулкан, а точнее целый вулканический район: Флегрейские поля, которые связаны с Везувием через подземные магматические камеры. Сейсмическая активность там стремительно нарастает уже несколько месяцев, а земля над магматическими полями поднимается все быстрее и быстрее. (В результате землетрясений и прочей активности земной коры грунт может опускаться или подниматься.)

Источник изображения: INGV

Только за апрель здесь было зафиксировано более 700 землетрясений. Когда в период с августа по октябрь 2023 года в районе наблюдался всплеск сейсмической активности, землетрясений было не так много, как сейчас.

Лишь в понедельник, 29 апреля, земля на Везувии встряхнулась с магнитудой 3,9 по шкале Рихтера. По данным Национального института геофизики и вулканологии (INGV), в настоящее время в регионе происходят землетрясения магнитудой чуть менее 3 баллов.

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Новые данные показывают, как быстро поднялась земля вокруг Флегрейских полей за последние месяцы. Только в апреле рост составил около 2 сантиметров за 15 дней.

График показывает, как Флегрейские поля расширяются. Источник изображения: INGV

Однако до сих пор «нет доказательств, свидетельствующих о значительных краткосрочных изменениях», сообщают ученые INGV. Температура подземной гидротермальной системы довольно постоянна, а измерения углекислого газа не показывают каких-либо тревожных отклонений.

Последний раз Флегрейские поля извергались в 1538 году. Ранее грунт в заливе Поццуоли поднялся на 19 метров. Земля там поднялась на 4 метра с 1950-х годов и на 0,8 метра с 2016 года.

По мнению исследователей из INGV, признаки возможного крупного извержения будут гораздо более радикальными. Вышло бы больше газов, и землетрясения стали бы гораздо более частыми и значительно более сильными. Непосредственных причин для беспокойства нет.