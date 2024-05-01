Зонд расположен где-то между Марсом и Юпитером, и подключение к интернету у него лучше, чем в некоторых европейских городах.

У некоторых пользователей подключение к интернету слабее, чем у зонда НАСА, который находится на расстоянии более 225 млн км от Земли. НАСА удалось установить оптическую лазерную связь со скоростью передачи данных 25 Мбит/с с зондом в глубоком космосе.

Изображение: НАСА

Этого соединения было бы достаточно, чтобы находясь где-то между Марсом и Юпитером и с комфортом смотреть сериал Netflix в высоком разрешении. Космическое агентство США, скорее всего, будет использовать эту технологию передачи для отправки больших объемов данных на Землю во время миссий в дальний космос.

Космический зонд «Психея» (Psyche) находится на пути к одноименному астероиду, который находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Испытания системы связи «Deep Space Optical Communications» (DSOC) являются скорее второстепенным исследовательским проектом миссии.

Изображение: НАСА/Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института

В декабре зонду «Психея» с использованием той же технологии удалось установить скорость передачи данных 267 Мбит/с на расстоянии 31 млн км. Тогда 15-секундное видео в разрешении 4К можно было передать за 101 секунду.

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Телескоп Хейла в Калифорнии служит приемной станцией для системы DSOC. Лазерный луч передается в ближнем инфракрасном спектре. Однако сомнительно, что лазерная связь вскоре заменит традиционные радиотехнологии.

Лазерная связь из глубокого космоса более энергоэффективна, чем радиосвязь, и обеспечивает скорость передачи данных в 10–100 раз выше. Однако для лазерной связи требуется, чтобы передатчик и приемник были точно совмещены друг с другом.

Кроме того, оптическая передача может быть легко нарушена штормами и другими воздействиями. В будущем ситуация можно было бы изменить с помощью целого ряда приемных станций.