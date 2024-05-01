ИИ может перенести героев мультфильмов в реальный мир: большинство персонажей на YouTube-канале demonflyingfox легко узнать, но они похожи на настоящих людей.

Ютубер Demonfylingfox использует одноименный канал на видеоплатформе, чтобы показать, на что способен искусственный интеллект в наши дни. Помимо прочего, он делает трейлеры, в которых с помощью ИИ создает реалистичных людей из известных мультсериалов.

Симпсоны попадают в реальный мир. Фото: s_bukley/Shutterstock

Один из его последних проектов возвращает мир «Симпсонов» в 1950-е годы. В этом видео, которое было опубликовано в конце апреля, изображены многие главные герои, а также город Спрингфилд. Однако ютубер не раскрывает, какие именно инструменты искусственного интеллекта он использует.







Помимо «Симпсонов», Demonfylingfox с помощью ИИ сделал реалистичными и других героев популярных мультсериалов. На днях был опубликован трейлер к «Гриффинам», в котором главные персонажи изображены в стиле 1950-х годов. По некоторым сценам в ролике понятно, что они созданы с помощью ИИ, так как многие элементы незначительно меняются от кадра к кадру. Тем не менее большинство персонажей четко узнаваемы. Также стоит посмотреть трейлер «Футурамы»:







На его YouTube-канале demonflyingfox еще много видео, показывающих, на что способен ИИ.

Кстати, OpenAI недавно представила ИИ-инструмент Сору, чтобы продемонстрировать потенциал технологии. Генеральный директор Сэм Альтман встретился с кинематографистами, чтобы обсудить возможности ИИ-видео. Пока неизвестно, когда первый голливудский фильм, полностью созданный искусственным интеллектом, увидит свет.

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А стартап Fable из Сан-Франциско создал искусственный интеллект, способный генерировать целые эпизоды мультсериала. Этот инструмент, получивший название AI Showrunner или SHOW-1, сочетает в себе различные инструменты ИИ, включая большие языковые модели, для создания контента.

В качестве первого проекта Fable обратилась к известному комедийному мультсериалу «Южный парк». От диалогов и сюжетных линий до анимации персонажей и дизайна фона — все полностью создается искусственным интеллектом. ИИ не просто генерирует случайные диалоги или сюжет. Пользователи могут ввести подсказку, на основе которой будет создан эпизод.





