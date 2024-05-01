Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти С-400 в 2018 год, но, согласно СМИ, поставки задерживаются.

По данным индийской англоязычной газеты The Economic Times, поставки российских ЗРК С-400 в Индию отложены до 2026 года. Причиной очередной задержки называют российские потребности в зенитных ракетных комплексах.

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Согласно The Economic Times, Россия заявляла летом прошлого года, что поставят заказанные зенитные комплексы С-400 Индии в согласованные сроки, то есть к концу 2024 года. Теперь эта дата перенесена на август 2026 года. Речь идет о получении Нью-Дели техники для оставшихся двух зенитных полков (всего для пяти полков были в 2018 году закуплены С-400). Это означает, что Индия должна найти компромиссное решение или замену технике, поскольку неизвестно, столкнутся ли поставки оставшихся российских систем ПВО с дальнейшими задержками.

Они развернуты на границе с Китаем и Пакистаном, поэтому отсутствие некоторых из них означает, что местные зенитные системы не обладают ожидаемым уровнем возможностей борьбы со средствами воздушного нападения.

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Эта система была закуплена в 2018 году примерно за 5,4 млрд долларов. ЗРК должны были стать ключевым звеном системы обороны от средств воздушного нападения, будучи единственным дальнобойным зенитным и противоракетным средством.

Дальнейшие задержки с поставками — проблема для Индии. Впрочем, индийцы могут использовать задержку как импульс для еще более быстрого развития своих военных разработок.

С-400 — российская система ПВО средней и большой дальности, предназначенная для поражения широкого спектра средств воздушного нападения, например, истребителей или баллистических ракет. Это дальнейшее развитие систем С-300. Путем постепенного усовершенствования версии С-300ПМ получился ЗРК «Триумф».

По данным российских источников, С-400 может одновременно сопровождать и наводить ракеты на шесть целей, расположенных на расстоянии 40-400 км и высоте 20-40 км, в зависимости от типа конструкции. Что касается возможности обнаружения целей, то максимальное расстояние от РЛС должно составить 400 км. В случае с баллистическими ракетами это значение снижается до 60 км. В настоящее время С-400 используют такие страны, как Россия, Индия, Турция, Китай, Беларусь и Алжир.