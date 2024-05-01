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kosmos_news
Китай готов к самой важной космической миссии года — зонд соберет образцы с обратной стороны Луны
3 мая Китай начнет самую важную миссию в этом году, в ходе которой зонд «Чанъэ-6» отправится на Луну для сбора образцов.

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Через несколько дней Китайская Народная Республика приступит к своей самой важной миссии текущего года. 3 мая, как сообщает аккаунт космического агентства КНР CGTN (@CGTNOfficial) на платформе X, зонд «Чанъэ-6» отправится на Луну, чтобы собрать образцы с обратной стороны спутника Земли. Успех проекта будет означать, что Поднебесная станет единственной страной в мире, которой удалось это сделать.
Фото: ЕКА
Китай много раз доказывал миру, что способен на великие открытия. Одним из направлений деятельности Поднебесной, которое наглядно это демонстрирует, являются космические проекты, в том числе реализуемая годами лунная программа. Через несколько дней мир станет свидетелями еще одной миссии, направленной на исследование спутника нашей планеты, поскольку к Луне отправится зонд «Чанъэ-6». За его запуск будет отвечать ракета-носитель «Чан Чжэн-5» («Великий поход»). Она взлетит с космодрома Вэньчан.

Согласно текущим планам, беспилотная миссия «Чанъэ-6» стартует 3 мая этого года, ее целью будет сбор 2 кг материала с невидимой с Земли стороны Луны и последующая транспортировка его на Землю. Позитивное завершение миссии станет большим успехом для Китая, который сможет исследовать материал, практически недоступный другим ученым мира. Зонд будет поддерживаться спутником-ретранслятором Queqiao-2, который достиг орбиты Луны несколько недель назад.

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Стоит отметить, что Китай уже стал первой страной в мире, которая высадила беспилотный зонд на невидимой с Земли стороне Луны. Это было реализовано в рамках миссии «Чанъэ-4», которая проводилась в 2019 году.

На этот раз цель гораздо более амбициозна. «Чанъэ-6» приземлится на дне ударного кратера Аполлон, диаметр которого составляет около 540 км. Это район Бассейна Южный полюс-Эйткен диаметром 2500 км и глубиной 13 км.

Ученые полагают, что кратер скрывает множество тайн, которые дадут ученым новое представление об истории Луны, нашей планеты и других небесных тел Солнечной системы. В миссии будут использованы вышеупомянутый орбитальный аппарат-ретранслятор (Queqiao-2), лунный посадочный модуль и система подъема, которая доставит контейнер с пробами в служебный модуль на орбите. Модуль доставит ценный материал обратно на Землю, а заключительным этапом станет выпуск капсулы с образцом, чтобы он мог снова войти в атмосферу Земли и приземлиться.
План китайской лунной миссии «Чанъэ-6». Фото: CNSA
Ожидается, что вся миссия продлится примерно 53 дня. После возвращения на Землю материал отправят на исследования, которые помогут ученым ответить на многие вопросы. Помимо Китая, только Советскому Союзу и Соединенным Штатам удалось вернуть лунные образцы на Землю.

Также подчеркивается международное участие, поскольку в миссии «Чанъэ-6» задействованы научные инструменты из Франции, Италии, Европейского космического агентства (ЕКА) и Пакистана. Образцы, собранные в рамках описанного проекта, первоначально будут доступны ученым и учреждениям Китая, но позже будут предоставлены международным исследовательским организациям.

Еще одна китайская лунная миссия, «Чанъэ-7», должна стартовать в 2026 году, а следующая — через два года. Деятельность в этой области направлена на то, чтобы помочь Китаю достичь его чрезвычайно амбициозных целей, которыми являются высадка человека на Луну к 2023 году, а также строительство постоянного исследовательского центра на ее поверхности.

Международная лунная исследовательская станция (ILRS) является китайско-российским ответом на программу «Артемида», проводимую Соединенными Штатами.

#китай #космос #луна
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