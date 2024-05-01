Благодаря новой спутниковой программе аэрокосмической компании Airbus можно будет делать снимки объектов на Земле с широким разрешением.

Airbus запускает программу Pléiades Neo Next, целью которой является расширение группировки спутников наблюдения Земли за счет аппаратов, способных делать снимки очень высокого разрешения. Первым шагом инженеров Airbus станет разработка нового спутника, который будет запущен на орбиту в течение следующих нескольких лет. Об этом пишет сама компания на своем сайте в пресс-релизе от 29 апреля.

Спутник наблюдений за Землей. Источник изображения: Airbus



«Pléiades Neo Next развивает успех существующей группировки Pléiades Neo, которая обслуживает правительственных и коммерческих заказчиков по всему миру», — сказала Карен Флоршютц, исполнительный вице-президент подразделения Connected Intelligence в Airbus Defence and Space.

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По ее словам, это сделает продукты и услуги, которые предлагает компания, более привлекательными с точки зрения качества, эффективности и надежности доставки изображений.

Вид на Эйфелеву башню со спутника Airbus. Источник изображения: Airbus

Программа Pléiades Neo Next финансируется и управляется Airbus Defence and Space, включая производство оборудования и программного обеспечения. Изображения со спутников в полном разрешении будут доступны широкому кругу клиентов в военном и разведывательном секторе, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, на море, реагировании на стихийные бедствия, картографических и геолокационных сферах, гражданском строительстве и городском планировании.

Пользователи по-прежнему смогут напрямую запрашивать данные со спутников Airbus даже за несколько десятков минут до того, как они пролетят над интересующей территорией. Изображения будут приниматься через станцию прямого приема (DRS) на Земле или через цифровую платформу OneAtlas сразу после передачи с орбиты, что позволит использовать их в критически важных приложениях.

Работая вместе, спутники Pléiades Neo и Pléiades Neo Next обеспечат охват любой точки Земли, предлагая при этом лучшее пространственное разрешение и точность геолокации.

Фотография сделана спутником Airbus. Источник изображения: Airbus

Помимо увеличения разрешения снимков, Pléiades Neo Next улучшит наземный сегмент: станцию DRS и платформу OneAtlas. Это приведет к увеличению количества поддерживаемых задач, а также оптимизации времени между их постановками.

С помощью Pléiades Neo Next компания Airbus укрепит свои возможности и услуги по наблюдению Земли, сохраняя лидирующие позиции в области геокосмических технологий. Парк орбитальных аппаратов Airbus включает группировки оптических и радиолокационных спутников, обеспечивающих взаимодополняемость услуг и приложений, включая различные разрешения. Параллельно Airbus разрабатывает новые решения наблюдения на базе беспилотных стратосферных летательных аппаратов.