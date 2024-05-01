Основатель биржи Binance проведет 4 месяца за решеткой за отмывание денег.

Поздно вечером 30 апреля стало известно, что основатель биржи Binance Чанпэн Чжао проведет четыре месяца за решеткой за отмывание денег и прочую нелегальную деятельность.



Чанпэна Чжао после решения суда не унывает. Фото с заседания суда

Экс-глава Binance Чанпэн Чжао лично извинился перед американским судьей за свои ошибки. Изначально ему грозило 36 лет тюрьмы. Чжао признал свои ошибки и взял на себя полную ответственность за свои действия.

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Международная биржа криптовалют, на которой торгуется большая часть объема цифровых монет, уже долгое время находится под пристальным вниманием властей США. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию за продажу незарегистрированных ценных бумаг и нарушение законов о защите инвесторов.

Однако текущее дело, в результате которой Чжао окажется за решеткой, связано с преднамеренными нарушениями криптовалютной биржей законов США об отмывании денег и санкциях. Среди прочего, Binance, как сообщается, не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, связанных с террористическими группировками. По данным прокуратуры США, платформа также предположительно способствовала продаже материалов о сексуальном насилии над детьми и выплате выкупа с помощью программ-вымогателей.

В ноябре прошлого года Чжао подал в отставку с поста главы биржи. Он и Binance признали себя виновными в нарушении законов США об отмывании денег.

Вряд ли Чжао встретится в тюрьме с другим осужденным миллиардером из индустрии криптовалют — Бэнкманом-Фридом, который отбывает 25-летнй срок заключения. А ведь им было бы о чем поговорить. Еще недавно Чжао обвинял коллегу в преднамеренном манипулировании рынком. Говорят, что американец пытался обрушить различные криптовалюты с помощью целевых сделок. Бэнкман-Фрид неоднократно заявлял о своей позиции. Он предпочел государственное регулирование свободе, которую дает криптовалюта. После краха компании его мнение, видимо, изменилось.

Похоже, чистосердечное раскаяние позволило Чжао избежать более сурового наказания.