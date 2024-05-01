Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы
Основатель биржи Binance проведет 4 месяца за решеткой за отмывание денег.

реклама

Поздно вечером 30 апреля стало известно, что основатель биржи Binance Чанпэн Чжао проведет четыре месяца за решеткой за отмывание денег и прочую нелегальную деятельность.


Чанпэна Чжао после решения суда не унывает. Фото с заседания суда
Экс-глава Binance Чанпэн Чжао лично извинился перед американским судьей за свои ошибки. Изначально ему грозило 36 лет тюрьмы. Чжао признал свои ошибки и взял на себя полную ответственность за свои действия.

реклама

Международная биржа криптовалют, на которой торгуется большая часть объема цифровых монет, уже долгое время находится под пристальным вниманием властей США. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию за продажу незарегистрированных ценных бумаг и нарушение законов о защите инвесторов.

Однако текущее дело, в результате которой Чжао окажется за решеткой, связано с преднамеренными нарушениями криптовалютной биржей законов США об отмывании денег и санкциях. Среди прочего, Binance, как сообщается, не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, связанных с террористическими группировками. По данным прокуратуры США, платформа также предположительно способствовала продаже материалов о сексуальном насилии над детьми и выплате выкупа с помощью программ-вымогателей.

В ноябре прошлого года Чжао подал в отставку с поста главы биржи. Он и Binance признали себя виновными в нарушении законов США об отмывании денег. 

Вряд ли Чжао встретится в тюрьме с другим осужденным миллиардером из индустрии криптовалют — Бэнкманом-Фридом, который отбывает 25-летнй срок заключения. А ведь им было бы о чем поговорить. Еще недавно Чжао обвинял коллегу в преднамеренном манипулировании рынком. Говорят, что американец пытался обрушить различные криптовалюты с помощью целевых сделок. Бэнкман-Фрид неоднократно заявлял о своей позиции. Он предпочел государственное регулирование свободе, которую дает криптовалюта. После краха компании его мнение, видимо, изменилось.

Похоже, чистосердечное раскаяние позволило Чжао избежать более сурового наказания.

#криптовалюты #binance #биржа #чанпэна чжао
+
Написать комментарий (0)
Бывший глава Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного заключения
Главный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к 4 месяцам заключения за мошенничество
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
4
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
3
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
2
Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
3
Китайский производитель электрокаров BYD рассчитывает на увеличение продаж
+
iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном станет самым крупным смартфоном Apple
+
США готовятся начать восстановление своих закрытых атомных электростанций
+
На рынках США и Европы появились видеокарты GeForce RTX 4090 с удалённым графическим чипом
5
«Царь-мангал» пошёл в серию: в Сети появляются новые кадры танков ВС РФ, закованных в самодельный «панцирь» против дронов
1
Производители микросхем инвестируют свыше 300 миллиардов долларов на производство в США
+
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
Financial Times позволила OpenAI использовать свои материалы
+
Разработчиков антивируса Avast оштрафовали почти на $15 миллионов за торговлю данными пользователей
2
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
4
Renault Duster нового поколения выйдет на мировой рынок уже в мае: «дизелей» больше нет, зато есть «гибриды»
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Defense One: Военные ВСУ отказываются от высокоточных бомб GLSDB из-за их неэффективности перед РЭБ
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
Смартфон OnePlus Nord 4 прошёл тестирование на Geekbench и сертификацию на Eurofins
+

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
10
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
51
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
205
Как понять, что пришло время переустановить Linux
106
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
21
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
5
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
10

Сейчас обсуждают

VaNnOrus
09:25
Если мозг включить, то никакой антивирус не потребуется. Держу в курсе, встроенный в 10 и 11 дефендер в настоящее время раборает получше всяких касперских
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Алексей Аристов
09:23
Это пропагандистская брехня, соответствующий протокол был полностью соблюден.
Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
Midnight Sun
09:22
А причин точно пять, а не одна? https://ic.pics.livejournal.com/shashima/65211287/1470/1470_900.jpg
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
ev_ruso
09:14
какое то порно, как можно гарантировать целостность без рейда?
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Алексей Щетинин
09:13
После ковида многие на удалёнке...чем чипы хуже?
Igor's Lab разработал трафареты для равномерного нанесения термопасты на новые чипы Intel и AMD
Vito Vago
09:11
Так держать! Подобные законы в разных странах: http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/ggl/202104/t20210412_9029786.htm
В Китае вступает в силу пересмотренный закон о защите государственной тайны
grazer08
09:08
"Самое время покупать акции Intel" 😇. Ну а если серьёзно, то падение временное и очень возможно, что "рукотворное", кто-то скоро неплохо заработает на раскачивании "синей" темы 🎰.
Апрель стал для акций Intel худшим месяцем за последние 22 года
Олег Гордеев
09:05
Антивирус чепуха, ставьте Shadow Defender! Пользуюсь много лет. При умелой настройке очень полезная штука, настроить не сложно
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Александр
09:00
Так получилось, что никогда ей не пользовался, поэтому и пропустил.
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Vito Vago
08:59
А главный гинеколог ЕС не пробовала купить товар в магазине ПО СВОЕЙ цене?! Выжившая из ума маразматичка!!
Reuters: Введённый G7 потолок цен на нефть не работает, нефтяные танкеры уходят на теневой рынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем