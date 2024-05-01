Ранее сообщалось, что масштабы мегапроекта NEOM будут ограничены по финансовым причинам. В интервью 29 апреля министр экономики Саудовской Аравии развеял сомнения.

Один из самых амбициозных проектов городского развития в мире, NEOM (Неом), в настоящее время реализуется в Саудовской Аравии. В рамках этого проекта строится простирающийся на 170 километров огромный город под названием The Line. Однако проект часто критикуют за то, что он слишком пафосный и его невозможно будет на практике реализовать.

Город по плану протянется между двумя зеркальными стенами, как линия, пересекающая пустыню.

Фото: NEOM В связи с этим в начале апреля в СМИ появились сообщения о том, что финансовые проблемы замедляют реализацию проекта. Вместо 1,5 миллиона к 2030 году в городе будет проживать менее 300 000 человек, писали СМИ. К этому времени должны быть построены только 2,5 километра из запланированных 170. Причиной, как говорят, является сокращение бюджета королевства на проект.

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Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Аль Ибрагим прокомментировал информацию в кулуарах заседания Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. Он попытался развеять сомнения.

«Все проекты идут полным ходом. Мы собираемся сделать нечто беспрецедентное», — сказал он 29 апреля в интервью американской телекомпании CNBC.

Когда его конкретно спросили о сокращении бюджета, Аль Ибрагим опроверг информацию, что финансирование будет меньшим, чем первоначально планировалось.

«Для NEOM и проектов запланированный объем финансирования остается прежним. Никаких изменений и в масштабах самого проекта нет», — сказал он.

По его словам, это «долгосрочный проект», имеющий модульную структуру. При этом Аль Ибрагим также подчеркивает, что они не хотят «перегревать» растущую экономику страны. Они не хотят реализовывать проекты ценой необходимости слишком большого импорта в ущерб собственным интересам. Однако, что это на самом деле означает для реализации, остается неясным. По меньшей мере сомнительно, смог ли министр действительно развеять все сомнения этим заявлением.

В частности, широко распространены сомнения относительно возможности возведения города. В будущем город-миллионник станет полностью самодостаточным как в плане продовольствия, энергии, так и воды. Само по себе это рассматривается экспертами как крайне нереалистичная задача.