Основатель анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet Кеонн Родригес не признал себя виновным в ведении нелицензированного платежного бизнеса и отмывании доходов.

Кеонн Родригес, один из соучредителей Samourai, известного конфиденциального биткоин-кошелька, недавно был арестован в США. Его и еще одного сооснователя, Уильяма Лонергана Хилла, обвиняют в управлении нелицензированной компанией по переводу денег, которая обрабатывала незаконные транзакции на сумму более $2 млрд и отмывала более $100 млн.

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Обвинения также включают поддержку преступной деятельности с помощью предлагаемого сервиса Coinjoin, который обеспечивает большую финансовую конфиденциальность за счет анонимизации биткоин-транзакций.

По данным Coindesk, Родригес не признал себя виновным на судебном заседании в Нью-Йорке и был освобожден под залог в $1 млн. Аресты и обвинения против него и его коллеги вызвали волну поддержки в биткоин-сообществе.

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Дискуссия о финансовой конфиденциальности и легитимности сервисов микширования, таких как Samourai Wallet, остается центральной темой в криптосообществе. В то время как некоторые подчеркивают необходимость защиты конфиденциальности, другие, и особенно власти, рассматривают такие услуги как потенциальный инструмент для незаконной деятельности.

Ожидается, что предстоящий суд над Родригесом и Хиллом внесет дополнительную ясность в эти сложные и спорные вопросы. В худшем случае им грозит тюремное заключение на срок от 20 до 25 лет. 35-летний Родригес будет помещен под домашний арест до начала суда. Следующее слушание по нему назначено на 14 мая.