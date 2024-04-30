Challenger 3 имеет современную систему защиты и новый тип бронебойных боеприпасов. Он вступит в строй в 2027 году.

Challenger 3 считается самым современным европейским танком, созданным в рамках британо-германского сотрудничества компаний Rheinmetall и BAE Systems. Разработка танка находится на финишной прямой. На прошлой неделе Challenger 3 провел свою первую тренировочную стрельбу по мишеням в Германии.



Самый смертоносный танк Британии проводит стрельбу. Источник изображения: Британская армия

Стрельба велась из 120-мм пушки L55A1 фирмы Rheinmetall. Вооружение новой башни должно быть совместимо с широким спектром боеприпасов, что должно сделать танк максимально универсальным, считают в Минобороны Великобритании.

Источник изображения: Британская армия

Однако Challenger 3 не использует бронебойные боеприпасы, содержащие объединенный уран. Чтобы добиться такой же и даже большей проникающей способности, Великобритания и Германия разрабатывают так называемые боеприпасы «увеличенной кинетической энергии». Говорят, что по эффективности такой снаряд превосходит содержащие объединенный уран боеприпасы.



Источник изображения: Британская армия

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Помимо улучшенной брони, Challenger 3 также использует систему защиты Trophy Medium Variant Active Protection System, разработанную израильской оборонной компанией Rafael.



Источник изображения: Британская армия

Эта система вооружения использует датчики и антенны для обнаружения приближения снарядов и противотанковых ракет. В качестве защитной меры система Trophy направляет заряд в сторону атакующего снаряда. Он взрывается на своей траектории полёта, образуя множество осколков и уничтожая атакующий снаряд до того, как он достигнет танка.

Challenger 3 развивает скорость до 60 км/ч. Заявленная масса танка — 66 тонн. Им управляет экипаж из четырех человек. Challenger 3 производится в Телфорде недалеко от Бирмингема.

В настоящее время выпущено 8 прототипов танка Challenger 3. Помимо первоначальных упражнений по стрельбе, они подвергнутся дальнейшим обширным испытаниям. Как только будет дан зеленый свет, начнется серийное производство современного боевого танка. План предусматривает ввод Challenger 3 в эксплуатацию с 2027 года.