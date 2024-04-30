Технологический сектор находится на подъеме благодаря буму ИИ, американские компании доминируют в рейтингах, а Nvidia добилась самого большого роста за год.

Рыночная капитализация 100 самых ценных компаний мира достигла нового рекордного уровня в $39,9 трлн. Таким образом, стабилизация макроэкономической ситуации и возвращение интереса инвесторов к акциям компенсируют спад в 2023 году.

Об этом говорится в ежегодном исследовании PwC «Global Top 100». В анализе сравнивается общая стоимость 100 самых ценных компаний мира и изучаются изменения по регионам и отраслям.

Изображение из открытых источников

Как и в предыдущие годы, компании из США также чаще всего представлены в топ-100 рейтинга в 2024 году. Они представляют 8 из 9 самых ценных компаний мира, причем три IT-компании занимают первые места.

реклама

Из 10 компаний с самым сильным ростом по сравнению с 2023 годом 9 из США. Помимо США, первые три места в рейтинге стран занимают Саудовская Аравия и Китай.







«За последние 12 месяцев интерес инвесторов и спрос на акции значительно возросли из-за быстрого развития искусственного интеллекта. ИИ изменит мир, каким мы его знаем. Компании могут добиться значительного увеличения стоимости. 100 крупнейших компаний уже достигли рекордного уровня капитализации в почти $40 трлн», — объясняет Рудольф Крикл, генеральный директор PwC Austria.

На первом месте по стоимости находится Microsoft, за ней следуют Apple и Nvidia. За последний год Microsoft увеличила свою рыночную капитализацию с чуть более $2 трлн до более чем $3 трлн. Таким образом, в этом году компания снова отобрала лидерство у Apple. В настоящее время рыночная капитализация Apple составляет около $2,6 трлн.

Nvidia особенно примечательна своим огромным ростом в прошлом году. Производитель чипов имеет большое значение для сектора искусственного интеллекта, который приносит огромную прибыль компании. Рыночная капитализация выросла более чем в 2 раза. В марте 2023 года она составляла $685 млрд, год спустя показатель достиг $2,2 трлн. Это значит, что Nvidia подскочила с 6 места в списке на 3 в рейтинге самых ценных компаний.

В целом технологический сектор достиг наибольшего абсолютного прироста рыночной капитализации, увеличившись за год на 50%. Эта отрасль продолжает доминировать в списке 100 крупнейших компаний мира, насчитывая 22 компании. Неудивительно, что в топ-10 также входят материнская компания Google Alphabet (5 место), Amazon (6 место). Финансовый сектор и здравоохранение включают по 15 компаний, за которыми следуют потребительские услуги и услуги связи.