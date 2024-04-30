Стример потратил $15 000, чтобы почувствовать боль своего персонажа из игры Skyrim. Столько стоило VR-оборудование (или точнее сказать обмундирование).

Независимо от того, кто нападает на игрока в The Elder Scrolls V: Skyrim – стражник с мечом или дракон бьет по лицу своим огненным дыханием – персонаж получает урон, но геймер всегда остается в безопасности перед монитором.

Скриншот из игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Изображение из открытых источников

Стримеру GingasVR показалось это скучным, и он создал специальное устройство с VR-версией ролевой игры. Геймер вложил более $15 000 в моды виртуальной реальности и соответствующее оборудование.

Во-первых, он добавил в VR-шлем HTC Vive дополнительные трекеры, чтобы лучше передавать свои движения в игровой мир. Во-вторых, он разработал специальный VR-жилет для тактильной обратной связи посредством вибродатчиков и вентиляторов, имитирующих ветер и температуру.

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С этим обмундированием он теперь может почувствовать боль, которую испытывает его персонаж в The Elder Scrolls V: Skyrim. Жилет имеет несколько электродов, которые прикрепляются непосредственно на кожу. Если персонаж получает урон, стример ощущает это посредством удара током.

Стример рассказал о своих ощущениях от нового оборудования. Когда GingasVR атакует огненный дракон в Skyrim, он буквально подпрыгивает из-за ударов током, и в конце концов ему приходится сесть на пол, чтобы перевести дух.

Помимо тактильной обратной связи и многих других модов, стример также интегрировал в Skyrim искусственный интеллект. Благодаря ChatGPT NPC (второстепенные персонажи) могут отвечать на вопросы в зависимости от ситуации в игровом мире.

Тем не менее еще есть варианты для улучшения оборудования, рассказал стример GingasVR в своем аккаунте @gingasvr на платформе X.