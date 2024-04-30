В Москве вкладчикам криптобиржи Beribit вместо денег подарили шоколадки – биржа замораживает счета.

Клиенты криптовалютной биржи Beribit оказались в неожиданной и весьма необычной ситуации, когда обнаружили, что их средства внезапно стали недоступны. Сначала люди просто запросили обычные операции на вывод средств. Они отправились в офис компании.

Ситуация быстро переросла в давку в офисе, когда клиенты поняли, что их счета заморожены. Но вместо ответов их ожидал нетрадиционный от такой уважаемой торговой площадки жест – им предложили шоколадные батончики.

Изображение из открытых источников

Все началось с того, что недавно полиция провела обыск в московском обменном пункте компании в рамках расследования финансирования терроризма. Когда клиенты затем обнаружили, что их снятие средств было заблокировано, они обратились на биржу, чтобы внести ясность.

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По имеющимся данным, некоторым клиентам предложили шоколадные батончики, когда они пришли в офис Beribit. Неожиданный жест извинения за неудобства. Тем временем вблизи офиса собрались другие клиенты и потребовали выдачи своих средств.

Несмотря на первоначальное беспокойство и волнения, сотрудники Beribit заверили клиентов, что снятие средств будет осуществляться по плану. На данный момент – 30 апреля – некоторые клиенты получили свои платежи, при этом 41 клиенту уже было выплачено около $350 000. По оценкам специалистов, задолженность по-прежнему составляет около $5 млн.

Необычная ситуация в Beribit затрагивает не только клиентов. Ситуация удивила общественность и вызвала дискуссию о безопасности криптовалютных бирж и защите средств клиентов. Поскольку Beribit стремится вернуть доверие своих клиентов, остаются вопросы о прозрачности и надежности криптовалютных бирж.



