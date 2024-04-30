Инвестиции в биткоин сейчас набирают популярность в Австралии.

Согласно сообщению Bloomberg от 29 апреля, инвестиции в биткоин посредством ETF вскоре достигнут австралийского рынка. Напомним, в январе США уже одобрили первые в стране 11 спотовых ETF на биткоин.

Изображение из открытых источников

С тех пор фонды зафиксировали чистый приток около двенадцати миллиардов долларов. По данным BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT) является самым успешным ETF всех времен. Сейчас он управляет активами в $17,5 млрд. Всего в различных фондах находится $53 млрд.

Австралия теперь хочет извлечь выгоду из наплыва институциональных инвесторов в биткоин. По сравнению с Гонконгом здесь можно даже надеяться на значительную поддержку властей.

реклама

VanEck стремится зарегистрировать биткоин-ETF в Австралии. Нью-йоркский управляющий активами был одним из первых одиннадцати поставщиков биткоин-ETF в США. VanEck также уже представлен в Европе. Инвестиционные возможности американской компании и конкурирующих провайдеров существуют здесь уже много лет, что позволяет инвестировать в криптовалюты через биржу. В соответствии с правовыми нормами фонды здесь называются ETN или ETP.

Запуск ETF в США дал рынку криптовалют мощный импульс. Многие инвесторы надеются, что эта тенденция распространится и на на другие рынки. Так когда же в Австралии будут запущены биткоин-фонды?

Эксперты убеждены, что одобрение регулирующих органов Австралии будет получено до конца года. Помимо VanEck, несколько местных управляющих активами уже подали заявки на создание собственных биткоин-фондов, включая BetaShares и DigitalX. Проекты находятся на рассмотрении Австралийской комиссии по ценным бумагам и биржам (ASIC) с февраля.

Джастин Арзадон из BetaShares сообщил, что текущие события в Австралии касаются не только биткоина, но и Ethereum. BetaShares также подала заявку на спотовый ETF для второй по величине криптовалюты.

По мнению Джейми Ханны из VanEck, австралийский рынок имеет огромный потенциал для ускорения роста цен на биткоин. Это позволяет инвесторам самостоятельно определять точные инвестиции. Таким образом, есть возможность быстро капитализировать биткоин-фонды. Сопоставимые фонды, котирующиеся на гораздо меньшей бирже CBOE, получили одобрение еще в 2022 году, но добились лишь умеренного успеха.