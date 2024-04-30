В преддверии запуска второй версии протокола Friend.Tech разработчики сделали анонс аирдропа токенов FRIEND для сообщества.

Незадолго до запуска второй версии протокола Friend.Tech проект анонсировал аирдроп токенов FRIEND. В бесплатной раздаче монет смогут принять участия члены сообщества. Пока дата аирдропа не озвучивается. На это обращает внимание портал forklog 29 апреля.

Изображение из открытых источников

Friend.Tech — это относительно новое социальное приложение в сети Base, которое позволяет, например, пользователям токенизировать профили участников из своих собственных учетных записей соцсети X (экс-Twitter), которыми, в свою очередь, могут торговать другие пользователи. Цена профилей («акции») алгоритмически масштабируется в зависимости от доступности. Популярные профили означает более высокие цены, сопровождаемые 10-процентной комиссией — по 5% для изданий и известных людей.

Покупка «акций» обеспечивает прямое взаимодействие через частные чаты, эксклюзивный доступ к контенту и, таким образом, способствует более глубокому социальному взаимодействию.

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Несмотря на первоначальные проблемы, выход Friend.tech на рынок оказался примечательным. Проект использует технологию абстракции сетевых базовых учетных записей второго уровня для обеспечения бесперебойной работы пользователей в сети, позволяя им входить в систему с учетными данными Web2, вносить депозиты без повторного создания кошельков и торговать «акциями» без каких-либо комиссий. Модель веб-приложения также обходит ограничения Apple/Google и облегчает развертывание на мобильных устройствах.

Наконец, Friend.tech объединяет финансы с социальными сетями, обеспечивая как финансовые, так и социальные выгоды, отражая так называемое социальное финансирование (SocialFi). Friend.tech в настоящее время превосходит конкурентов, таких как Lens Protocol, и уже добился значительной популярности в социальных сетях.

Примечательно, что во время своего появления, на пике медвежьего рынка, приложение зарегистрировало почти 127 000 пользователей, хотя некоторые из них, возможно, были привлечены перспективой раздачи токенов. К платформе присоединились такие известные личности, как игрок НБА Грейсон Аллен, генеральный директор Y Combinator Гарри Тан.

В новой версии, которую Friend.Tech анонсировал в конце апреля, проект представит опцию Money Club. Она даст возможность сообществам управлять общими финансами и создавать коллекционные предметы вроде NFT и мем-монет. Ожидается, что у проекта появится своя децентрализованная биржа.

В целом Friend.tech может привнести неиспользованный потенциал «старых» инноваций Web2 в мир социальных финансов, связывая социальные отношения с финансовыми возможностями. Однако на данный момент необходимо улучшить ценообразование и безопасность кошелька, чтобы вызвать доверие. Ставшие очевидными уязвимости, такие как привязка кошельков к аккаунтам на платформе X, подчеркивают необходимость надежных мер защиты конфиденциальности в приложениях SocialFi.

Также могут возникнуть регуляторные риски из-за ожидания прибыли пользователей и распределения доходов. Тем не менее Friend.tech заслуживает внимания как потенциальный образец будущих криптоприложений с точки зрения абстрагирования сложности криптовалюты.