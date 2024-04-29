Пионер мобильных телефонов без внешней антенны получает новую версию от HMD. Телефон должен быть готов в мае. 28 апреля портал Gizmochina впервые показал тизер-изображения устройства.

Одна из самых популярных моделей сотовых телефонов Nokia, 3210, скоро вернется на рынок. HMD Global, владелец бренда мобильных телефонов Nokia, показала тизер новой версии 3210 на мероприятии в Кении. Таким образом, легендарный сотовый телефон должен вернуться в новой версии через 25 лет после выпуска оригинала 1999 года. В то время это был первый сотовый телефон со встроенной антенной вместо внешней, получивший широкое распространение.

Тизер-изображение новой версии Nokia 3210. Источник изображения: HMD Global

Он должен обладать прежними качествами, такими как длительное время автономной работы и игра «Змейка», но также поддерживать новые технологии, такие как соединение LTE/4G и Bluetooth. Сзади имеется камера со светодиодной вспышкой, как сообщает Gizmochina. По мнению портала, HMD Global могла сэкономить деньги, чтобы сохранить «первоначальное очарование».

Будущий Nokia 3210, старый 3210 и Nokia 6310 2021 года. Источник изображения: Gizmochina

Как видно из тизера, сзади в нижней части также имеется логотип HMD. Поклонникам Nokia это может не понравиться, но из соображений узнаваемости производителя это решение вполне понятно. HMD Global может постепенно отказаться от бренда Nokia.

Новый Nokia 3210 должен поступить на рынок в мае. Однако пока неясно, в каких странах вообще будет продаваться устройство.

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Напомним, несколько месяцев назад основатель HMD Global Жан-Франсуа Бариль объявил, что фирма хочет в будущем производить смартфоны под собственной торговой маркой. Финская компания до сих пор разрабатывала сотовые телефоны для бренда Nokia, продукция которого в будущем будет сосуществовать со смартфонами HMD.

Что касается новой линейки продуктов, Бариль заявил, что будет работать с «новыми интересными партнерами». По его словам, цель состоит в том, чтобы предоставить клиентам «высококачественные и доступные мобильные устройства», а также позаботиться о том, чтобы избежать электронных отходов и обеспечить, чтобы люди дольше пользовались своими мобильными телефонами.

Nokia в настоящее время применяет этот подход в моделях G22 и G42 5G, которые созданы так, чтобы пользователи могли ремонтировать их самостоятельно. Смартфоны HMD, возможно, также могут быть разработаны по этому принципу.

Вероятно, будет возобновлено сотрудничество с Microsoft для выпуска смартфонов HMD. До 2016 года технологическая компания владела правами на торговую марку Nokia, которые затем перешли к недавно основанной HMD Global.

Смартфоны HMD, вероятно, производятся тайваньской компанией, которая также производит сотовые телефоны для Microsoft. Продукты HMD, как и телефоны Nokia, скорее всего, будут находиться в низкобюджетном и среднем ценовом сегменте.