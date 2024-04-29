Компьютерная система авиакомпании США не может отличить 1923 от 2023 года, что приводит к путанице и увеличению времени ожидания в аэропортах.

101-летняя американка каждый год навещает свою семью в одно и то же время года и заказывает внутренний рейс из Маркетта (штат Мичиган) в Чикаго. Однако с тех пор, как Патриции (так зовут долгожительницу) исполнилось 100 лет, у нее возникла проблема. В аэропорту сотрудники American Airlines вместо пожилой дамы всегда ждут ребенка.

American Airlines. Источник изображения: REUTERS

Как сообщает 28 апреля BBC, компьютерная система авиакомпании, видимо, не сигнализирует персоналу, что они везут человека 1923 года рождения, а не 2023 года, хотя женщина всегда покупает взрослый билет. В лучшем случае проблема вызывает удивление и смех.



«Это было забавно, потому что они думали, что я маленький ребенок, но я пожилая женщина», — говорит Патриция (фамилия которой не разглашается).

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Однако авиапутешественники хотят, чтобы авиакомпания взяла проблему под контроль. Когда дама прибывает в аэропорт назначения, нужная ей инвалидная коляска не подготовлена. Персонал всегда готов помочь, но Патриции приходится долго ждать.

Последние 5 лет Патриция всегда путешествовала с дочерью, поскольку у долгожительницы нарушено зрение. Дочери недавно пришлось везти мать и ее багаж более мили (1,6 км) от выхода на посадку до другого гейта. Но Патриция не хочет, чтобы проблемы с IT помешали ей летать. Осенью она хочет снова полететь на самолете к родным в Чикаго.