ОАЭ делают ставку на ядерную энергетику. В тендере на строительство реактора новой станции примет участие Россия.

Объединенные Арабские Эмираты хотят расширить свою ядерную инфраструктуру. По данным Reuters, вскоре будет объявлен тендер на строительство еще одной электростанции, сдача которой планируется в 2032 году. По словам представителей атомной индустрии страны, сдача в эксплуатацию состоится просто «молниеносно».

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Reuters со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что ОАЭ планирует построить еще одну АЭС при участии страны-партнера. До конца этого года государство планирует рассмотреть предложения и начать строительство 4 новых реакторов.

ОАЭ планируют объявить тендер, пригласив к участию всех потенциальных участников, включая США, Китай и Россию. Южная Корея также была включена в гонку за контракт, но, как ожидается, не будет считаться предпочтительным участником тендера.

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По информации источника, новая АЭС разместится в прибрежных районах, ближе к границе с Саудовской Аравией. Строительство новых энергоблоков планируется начать в этом году, чтобы они были готовы к эксплуатации к 2032 году и могли удовлетворить ожидаемый спрос на энергию.

В 2021 году корейская KHNP запустила первую атомную электростанцию Барака недалеко от Абу-Даби. Ожидается, что четыре блока ARP-1400 обеспечат примерно 20% потребности страны в электроэнергии. Эксперты указывают, что, несмотря на объявление масштабного тендера, выбор вновь корейской технологии был бы разумным, поскольку последние инвестиции оправдали себя, а работы были выполнены в срок и с ожидаемыми затратами. Использование уже полученного опыта позволит эффективно строить новые агрегаты.