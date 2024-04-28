реклама
Объединенные Арабские Эмираты хотят расширить свою ядерную инфраструктуру. По данным Reuters, вскоре будет объявлен тендер на строительство еще одной электростанции, сдача которой планируется в 2032 году. По словам представителей атомной индустрии страны, сдача в эксплуатацию состоится просто «молниеносно».
Reuters со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что ОАЭ планирует построить еще одну АЭС при участии страны-партнера. До конца этого года государство планирует рассмотреть предложения и начать строительство 4 новых реакторов.
ОАЭ планируют объявить тендер, пригласив к участию всех потенциальных участников, включая США, Китай и Россию. Южная Корея также была включена в гонку за контракт, но, как ожидается, не будет считаться предпочтительным участником тендера.
реклама
По информации источника, новая АЭС разместится в прибрежных районах, ближе к границе с Саудовской Аравией. Строительство новых энергоблоков планируется начать в этом году, чтобы они были готовы к эксплуатации к 2032 году и могли удовлетворить ожидаемый спрос на энергию.
В 2021 году корейская KHNP запустила первую атомную электростанцию Барака недалеко от Абу-Даби. Ожидается, что четыре блока ARP-1400 обеспечат примерно 20% потребности страны в электроэнергии. Эксперты указывают, что, несмотря на объявление масштабного тендера, выбор вновь корейской технологии был бы разумным, поскольку последние инвестиции оправдали себя, а работы были выполнены в срок и с ожидаемыми затратами. Использование уже полученного опыта позволит эффективно строить новые агрегаты.