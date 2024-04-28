26 апреля в России началось строительство реакторного бака для венгерской АЭС «Пакш». Венгрия категорически против санкций в отношении РФ в атомной отрасли.

26 апреля в Санкт-Петербурге началось строительство реакторного бака для АЭС «Пакш», сообщил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Политик, регулярно сообщающий о ходе расширения атомной электростанции в Венгрии, назвал это важной «вехой». По словам Сийярто, работы идут по плану, и новые агрегаты смогут подключиться к сети в начале следующего десятилетия.

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В Будапеште полагают, что новая мощность электростанции «Пакш» поможет повысить энергетическую независимость страны, которая не имеет выхода к морю и вынуждена импортировать энергетическое сырье, в основном из России.

Сийярто много раз встречался с главой Росатома Алексеем Лихачевым после введения санкций против РФ. Правительство Орбана открыто заявляет, что будет блокировать любые попытки ЕС ввести санкции в отношении атомной отрасли.

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В проекте также участвуют западные компании, в том числе французская Framatome и немецкая Siemens. Гергели Джакли, глава компании «Пакш II», ответственной за расширение АЭС, заявил в интервью СМИ, что не исключает участия в проекте Китая в будущем.

Расширение АЭС в Пакше является одним из ключевых энергетических проектов правительства Виктора Орбана. Строительство двух новых энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый было заказано Росатому в начале 2014 года.



