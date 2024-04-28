Мощный беспилотник США был оснащен миниганом (многоствольным скорострельным пулемётом). В одной атаке он произвел 10 000 выстрелов.

Оборонная компания General Atomics известна широкой публике благодаря своим дронам «MQ», которые армия США использует в различных сценариях по всему миру. Дальнейшим развитием этих беспилотных летательных аппаратов является дрон Mojave, который сейчас проходит испытания.

Пулемет на дроне. Фото: General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI)

В ходе такого испытания дрон был оснащен двумя миниганами M134D-H. Mojave использовали этот 6-ствольный пулемет для атаки нескольких целей на земле на тренировочном полигоне.







На видео можно увидеть, как дрон стреляет по пикапу, а затем машина взрывается. Вероятно, автомобиль поставили на гору с полным баком, чтобы атака закончилась взрывом. Боекомплект минигана не имеет встроенных зарядов взрывчатого вещества. На видео также видно, как дрон взлетает с грунтовой взлетно-посадочной полосы и снова приземляется.

Пулеметы имеют калибр 7,62х51 миллиметр и размещаются в контейнере Dillon Aero DAP-6. Такое вооружение способно производить 3 000 выстрелов в минуту. Вес полностью загруженного DAP-6 составляет около 160 кг.

Миниган M134D-H на борту беспилотника. Фото: DAP-6

За время испытаний дрон Mojave совершил в общей сложности 7 атак и произвел около 10 000 выстрелов. В оснавном такие контейнеры для миниганов устанавливаются и используются на вертолетах.

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General Atomics проводит обширные испытания дрона Mojave с 2021 года. Помимо прочего, были продемонстрированы взлеты и посадки на особо коротких взлетно-посадочных полосах, в том числе на британском авианосце HMS Prince of Wales.