Венесуэла опасается заморозки зарубежных счетов государственной нефтяной компании и использует в платежах стейблкоин. Это тенденция может коснуться и России.

Согласно эксклюзивному отчету Reuters, Венесуэла планирует все чаще осуществлять экспорт нефти в обмен на криптовалюты. Об этом агентству сообщили три человека, знакомые с ситуацией. Причина этого в том, что санкции США снова вступили в силу.

По словам источников Reuters, переходя на криптовалюты, в частности на стейблкоин USDT, государственная нефтяная компания PDVSA хочет минимизировать риск того, что ее зарубежные счета будут заморожены.

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Лишь в октябре прошлого года США ослабили санкции в отношении страны с крупнейшими запасами нефти и газа. Однако США не продлили это соглашение по состоянию на 18 апреля, поскольку президент Николас Мадуро не сдержал своих обещаний относительно свободных и справедливых выборов в этом году. Мадуро не дает своему главному сопернику зарегистрироваться для участия в президентских выборах в июле.

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На прошлой неделе Министерство финансов США предоставило клиентам и поставщикам PDVSA срок до 31 мая для обработки транзакций по генеральной лицензии. Затем компаниям придется ждать индивидуальных разрешений США на ведение бизнеса с Венесуэлой. В прошлом государственная компания прибегала к помощи посредников, чтобы проводить нефтяные сделки с такими важными партнерами, как Китай. Санкции США также разрушили важные для страны торговые отношения.

Эта южноамериканская страна является одной из наиболее зависимых от нефтяной промышленности, а доллар США, также известный как нефтедоллар, является самой популярной валютой в мире на нефтяном рынке.

Государственная нефтяная компания PDVSA с 2023 года переходит на стейблкоин USDT для трансграничных платежей. USDT теперь будут использовать чаще, чтобы продолжать торговать, несмотря на санкции.

PDVSA также требует, чтобы любой новый клиент, желающий обрабатывать нефтяные транзакции, имел доступ к криптовалютам, сообщает Reuters. По словам источника информационного агентства, венесуэльская нефтяная компания даже включила это требование в некоторые старые контракты, которые прямо не предусматривали использование USDT. Предполагается, что PDVSA уже требует внести залог в размере половины покупной цены в долларах.

Однако транзакции USDT, как того требует PDVSA, не получают одобрения отделов соблюдения требований некоторых нефтяных трейдеров, поэтому в настоящее время они обрабатывают транзакции через посредников, сообщил Reuters один из трейдеров. До сих пор неясно, можно ли и в какой степени использовать другие криптовалюты, кроме USDT.

Tether, компания, создавшая стейблкоин USDT, известна тем, что следует инструкциям США по санкциям. В целом, когда дело доходит до соблюдения санкций, США также обращают внимание на эмитента стейблкоинов.

Кстати, Россия также все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, включая стейблкоин Tether, чтобы попытаться обойти санкции. Представитель эмитента стейблкоинов уже подчеркнул Cointelegraph, что Tether по-прежнему привержен предотвращению платежей, связанных с организациями, находящимися под санкциями OFAC, такими как Венесуэла.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе, вероятно, имело бы смысл для стран, которые сталкиваются с санкционными рисками, перейти на биткоин. Из-за децентрализации транзакции BTC не могут подвергаться цензуре, а третьи стороны не могут конфисковать биткоины, если пользователи держат их под своим контролем.

Биткоин также, вероятно, к настоящему времени будет достаточно ликвидным, чтобы можно было без проблем обрабатывать крупные транзакции. Однако недостатком для торговли является все еще высокая волатильность актива, которому всего 15 лет.

Мэтью Ферранти, аспирант экономического факультета Гарварда, несколько месяцев назад опубликовал научную статью, в которой рекомендовал центральным банкам диверсифицировать часть своих резервов в биткоины. По мнению Reuters, это уже является преимуществом при обычных обстоятельствах, но особенно, если страна подвержена санкционным рискам.

В 2020 году в отчете о расследовании венесуэльских СМИ говорилось, что, по данным источников в Центральном банке Венесуэлы, платежи компаниям из стран-союзников, таких как Иран или Турция, обрабатывались в биткоинах.