В Европе планируют запретить рекламу криптовалют (и связанных с ними продуктов) в соцсетях, но запреты создают больше проблем, чем решают.

В рамках новых правил «гармонизации влиятельного маркетинга в ЕС» защитники прав потребителей стран ЕС планируют запретить рекламу биткоина в социальных сетях в следующий законодательный период.

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Предложение о запрете рекламы поднимает фундаментальные вопросы: должно ли государство решать, какие легальные продукты можно рекламировать, а какие нет? Биткоин, как децентрализованная валюта, безусловно, создает новые проблемы, но полный запрет рекламы кажется чрезмерным и даже контрпродуктивным ответом. В частности, потому, что это ограничит информационные права потребителей.

В проекте упоминается только «биткоин», но, скорее всего, запрет относится ко всему криптосектору. Значит, запрет на рекламу, вероятно, будет иметь непредвиденные последствия. Полный запрет на рекламу криптовалют может подтолкнуть уход соответствующей рекламной деятельности в менее прозрачные каналы. В конечном итоге это нанесет вред потребителям, у которых будет меньше доступа к качественной информации.

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В криптосообществе уверены, что ЕС должен проводить политику, которая поддерживает инновации, защищает потребителей и поддерживает принципы свободного и справедливого рынка. Только так Европа сможет сыграть ведущую роль в будущем цифровой экономики, вместо того, чтобы чинить препятствия на этом пути.

Проблемы, которые пытаются решить защитники прав потребителей (отсутствие прозрачности или риски инвестирования в определенные криптовалюты или финансовые услуги) лучше решать посредством образования и четких и справедливых правил рекламы. Потребители должны иметь возможность получать информацию из надежных источников и принимать на этой основе собственные решения.

В современном мире социальные сети также являются одним из таких источников, и существует множество «влиятельных лиц», которые определенно дают хорошие рекомендации, обучают и обеспечивают дополнительную социальную ценность. Конечно, не стоит забывать, что в этих кругах тоже немало мошенников. Однако общий запрет никоим образом не будет эффективным. Право потребителей на получение информации о продукции является основополагающим. Например, вместо того, чтобы запрещать рекламу биткоина, ЕС должен направить свои ресурсы на продвижение образования и прозрачности.

Информации о точных планах Европарламента до сих пор нет, и пока неясно, вступит ли такой запрет в силу и в какой форме. Как и многие постановления ЕС, запрет на рекламу BTC не наступит в одночасье, а потребует определенного времени для обсуждения как в парламенте ЕС, так и публично. В ходе дискуссий могут не только возникнуть разногласия, но и существует вероятность того, что этот проект вообще не будет реализован.

Запрет ударит, вероятно, в первую очередь по производителям контента, которые используют партнерскую рекламу в Европе, чтобы заманить клиентов в непрозрачные, а иногда и нерегулируемые финансовые продукты и платформы.

Также неизвестно, что будут делать многочисленные амбассадоры криптовалютных компаний, которые уже заключили соглашения на рекламу и продвижения проектов и бирж. Только накануне, 26 апреля, известный рэпер Eminem опубликовал в соцсети X (заблокирована в РФ) рекламу криптовалютной биржи Crypto.com - отныне он является амбассадором этой платформы.