Приложение DayNew создает персонализированный полезный сервис для скорбящих от потерь близких, чтобы помочь им справиться с горем. Оно уже есть в App Store, Google Play Store.

Две вдовы из США объединили усилия и запустили приложение DayNew после неожиданной смерти мужей. Карин Ниссим и Элоиза Бюн Д'Агостино чувствовали себя одинокими и поэтому хотели создать сервис, который помог бы им преодолеть различные (социальные) проблемы — с помощью (цифрового) сообщества и искусственного интеллекта. Приложение также должно стать подходящим контактным центром для решения других проблем, таких как развод, болезнь и травма.

Изображение: DayNew

Ниссим и Элоиза Бюн Д'Агостино рассказали подробности о новом проекте в интервью порталу TechCrunch. Пользователи сервиса DayNew должны иметь возможность общаться с другими людьми, делиться своими историями и получать поддержку от сообщества. Некоторым людям трудно просить о помощи семью и друзей, говорит основатель Ниссим. В Day New пользователи могут найти все: от хосписных центрови, онлайн-терапии, обычных терапевтов и психиатров, похоронных бюро и многих других услуг. Приложение предназначено для создания индивидуальных сообществ для каждого типа психологических травм.

В ленте сообщества приложения пользователи могут напрямую сообщать, чего они хотят от сторонников. Такой подход должен избавить их от смущения, возникающего при ответах на разные вопросы. Можно использовать функцию «Найти приятеля», чтобы найти людей, переживших подобные трагедии. Пользователи могут обмениваться с ними мнениями о своем опыте.

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Они находят друг друга по таким хэштегам, как #partnerloss, #parentloss, #cancerloss, #covidloss в своих профилях. Также предусмотрена ежедневная запись настроения в анкете, чтобы отслеживать изменения. NewDay доступен на английском языке в App Store, Google Play Store и на сайте.

Функция журнала в New-Day позволяет пользователям выражать свои чувства путем написания записей, которые либо остаются конфиденциальными, либо становятся доступными для сообщества.

Инструмент искусственного интеллекта, поддерживаемый ChatGPT, предназначен для помощи с эмоциональными советами. В NewDay пользователи также могут создавать персонализированные списки, которые помогут им выполнять сложные задачи. По словам двух основателей, в их число входят: продажа активов, страхование жизни и подача заявлений на получение социальных пособий для вдов. Кроме того, предлагаются платные онлайн-курсы, такие как медитации. DayNew можно использовать бесплатно, но для премиум-пользователей предлагается подписка за 5 долларов в месяц.