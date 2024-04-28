В связи со значительным ростом цен трех альткоинов в воскресенье, 28 апреля, появляется все больше признаков того, что нижняя точка для альткоинов, возможно, достигнута.

В связи со значительным ростом цен трех альткоинов в воскресенье, 28 апреля, появляется все больше признаков того, что нижняя точка для альткоинов, возможно, достигнута. На это, например, указывает пост в соцсети X (заблокирована в РФ) известного аналитика Михаэля ван де Поппе (@CryptoMichNL) от 27 апреля («Альткоины достигли дна»). Он уверен, что ситуация на рынке может повысить готовность инвесторов снова идти на риск.

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Инвесторы начинают брать на себя больший риск, поэтому обычно выбирают более спекулятивные инвестиции, например, в альткоины и мем-монеты. Но какие мем-монеты будут в тренде в мае 2024 года?

Во-первых, Dogeverse (DOGEVERSE). Это новая мем-монета, которая уже собрала более $11 млн в ходе предварительных продаж, обеспечив себе достойное место в быстрорастущем секторе мем-криптовалют. Этот сбор капитала отличает Dogeverse от многих других проектов, которые часто терпят неудачу из-за обширного первоначального финансирования. Ключевым аспектом, который отличает Dogevere, является его способность к мультичейн-интеграции. Это позволяет монете работать на различных блокчейн-платформах, таких как Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Base и Avalanche. Больше блокчейнов означает больше потенциальных покупателей, что может позволить вырасти в цене монете.

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Эта универсальность может обеспечить Dogeverse большее проникновение на рынок и, таким образом, повысить привлекательность монеты. Команда Dogeverse амбициозна и имеет долгосрочные цели, о чем свидетельствует тщательно разработанная дорожная карта на сайте. В ней обозначены наиболее важные этапы развития проекта, направленных на устойчивое продвижение Dogeverse на рынке. Помимо технических разработок, Dogeverse также способствует повышению лояльности сообщества за счет прибыльных ставок, которые в настоящее время составляют почти 100%.

В целом Dogeverse демонстрирует потенциал позиционировать себя как серьезного игрока на рынке мем-токенов. Новая мем-монета будет интересна для инвесторов, ищущих инновационные криптовалюты.

Slothana (SLOTH) также недавно стала популярной благодаря вирусной предпродаже и впечатлила притоком капитала в размере более $15 млн. Масштабное привлечение капитала демонстрирует доверие инвесторов и позиционирует Slothana как многообещающего игрока на растущем конкурентном рынке. За новым проектом на Solana предположительно стоит опытная команда.

Имея около 25 000 подписчиков на социальных платформах и учитывая предстоящий листинг как на децентрализованных, так и на централизованных биржах, SLOTH может стать вирусным активом в мае 2024 года.

Следующая перспективная криптовалюта уже начала публично торговаться на биржах и может даже быстро войти в топ-200 крипторынка. Это Popcat (POPCAT). По данным CoinMarketCap, только за последние семь дней рост курса составил около 130%. Таким образом, капитализация составляет около $475 млн.

Если в ближайшие несколько дней склонность к риску со стороны снова возрастет и альткоины достигнут своего дна, Popcat может еще больше взлететь в цене. Новый исторический максимум показывает силу тренда и генерирует следующий сигнал на покупку.

POPCAT на Solana набирает обороты благодаря вирусному распространению в социальных сетях и криптовалютных каналах на платформе X (экс-Twitter). Несмотря на высокую стоимость и существующие риски, популярность актива постоянно растет. Амбициозная цель достижения рыночной капитализации в один миллиард долларов выглядит все более осуществимой. POPCAT определенно заслуживает внимания в мае 2024 года.