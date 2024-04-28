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kosmos_news
Прогноз: Dogeverse, Slothana, Popcat окажутся в тренде криптовалют в мае
В связи со значительным ростом цен трех альткоинов в воскресенье, 28 апреля, появляется все больше признаков того, что нижняя точка для альткоинов, возможно, достигнута.

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В связи со значительным ростом цен трех альткоинов в воскресенье, 28 апреля, появляется все больше признаков того, что нижняя точка для альткоинов, возможно, достигнута. На это, например, указывает пост в соцсети X (заблокирована в РФ) известного аналитика Михаэля ван де Поппе (@CryptoMichNL) от 27 апреля («Альткоины достигли дна»). Он уверен, что ситуация на рынке может повысить готовность инвесторов снова идти на риск.
Изображение из открытых источников
Инвесторы начинают брать на себя больший риск, поэтому обычно выбирают более спекулятивные инвестиции, например, в альткоины и мем-монеты. Но какие мем-монеты будут в тренде в мае 2024 года?

Во-первых, Dogeverse (DOGEVERSE). Это новая мем-монета, которая уже собрала более $11 млн в ходе предварительных продаж, обеспечив себе достойное место в быстрорастущем секторе мем-криптовалют. Этот сбор капитала отличает Dogeverse от многих других проектов, которые часто терпят неудачу из-за обширного первоначального финансирования. Ключевым аспектом, который отличает Dogevere, является его способность к мультичейн-интеграции. Это позволяет монете работать на различных блокчейн-платформах, таких как Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Base и Avalanche. Больше блокчейнов означает больше потенциальных покупателей, что может позволить вырасти в цене монете.

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Эта универсальность может обеспечить Dogeverse большее проникновение на рынок и, таким образом, повысить привлекательность монеты. Команда Dogeverse амбициозна и имеет долгосрочные цели, о чем свидетельствует тщательно разработанная дорожная карта на сайте. В ней обозначены наиболее важные этапы развития проекта, направленных на устойчивое продвижение Dogeverse на рынке. Помимо технических разработок, Dogeverse также способствует повышению лояльности сообщества за счет прибыльных ставок, которые в настоящее время составляют почти 100%.

В целом Dogeverse демонстрирует потенциал позиционировать себя как серьезного игрока на рынке мем-токенов. Новая мем-монета будет интересна для инвесторов, ищущих инновационные криптовалюты. 

Slothana (SLOTH) также недавно стала популярной благодаря вирусной предпродаже и впечатлила притоком капитала в размере более $15 млн. Масштабное привлечение капитала демонстрирует доверие инвесторов и позиционирует Slothana как многообещающего игрока на растущем конкурентном рынке. За новым проектом на Solana предположительно стоит опытная команда.

Имея около 25 000 подписчиков на социальных платформах и учитывая предстоящий листинг как на децентрализованных, так и на централизованных биржах, SLOTH может стать вирусным активом в мае 2024 года.

Следующая перспективная криптовалюта уже начала публично торговаться на биржах и может даже быстро войти в топ-200 крипторынка. Это Popcat (POPCAT). По данным CoinMarketCap, только за последние семь дней рост курса составил около 130%. Таким образом, капитализация составляет около $475 млн.

Если в ближайшие несколько дней склонность к риску со стороны снова возрастет и альткоины достигнут своего дна, Popcat может еще больше взлететь в цене. Новый исторический максимум показывает силу тренда и генерирует следующий сигнал на покупку.

POPCAT на Solana набирает обороты благодаря вирусному распространению в социальных сетях и криптовалютных каналах на платформе X (экс-Twitter). Несмотря на высокую стоимость и существующие риски, популярность актива постоянно растет. Амбициозная цель достижения рыночной капитализации в один миллиард долларов выглядит все более осуществимой. POPCAT определенно заслуживает внимания в мае 2024 года.

#криптовалюты #инвестиции #dogeverse #popcat #slothana
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