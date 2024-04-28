Известный рэпер Eminem опубликовал в соцсети X рекламу криптовалютной биржи Crypto.com.

В 2021 году криптобиржа Crypto.com вложила значительные средства в рекламу и вызвала ажиотаж благодаря новым партнерским отношениям. Год спустя Crypto.com выкупила рекламный слот во время Суперкубка 2022, а в 2023 году взяла паузу из-за кризиса. На 2024 год запланировано множество совместных проектов с известными персонами.

Представлять бренд известной криптобиржи Crypto.com в позитивном свете отныне будет рэпер Eminem. Об этом популярный исполнитель сообщил в соцсети X (заблокирована в РФ) 26 апреля.

Изображение из открытых источников

Первый рекламный ролик с голосом Eminem был продемонстрирован на игре плей-офф НБА между Лос-Анджелес Лейкерс и Денвер Наггетс в ночь на 28 апреля (победила команда из Лос-Анджелеса). Рэпер, согласно Crypto.com, будет представлять биржу и на других спортивных мероприятиях, в том числе гонках Гран-при Формулы-1 в Майами и соревнованиях UFC.

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Биткоин-биржа поддерживает спорт («Фортуна благоволит храбрым» — гласит ее слоган в рекламе), и поэтому приглашает многих спортсменов стать амбассадорами. Так, пару лет назад Crypto.com и Леброн Джеймс объединились, чтобы рассказать детям о криптовалютах и о том, как они влияют на их жизнь.

Приблизительно 1600 детей в школе I Promise School четырехкратного чемпиона НБА обучаются криптовалютной грамотности под руководством экспертов Crypto.com. Образовательные инициативы распространяются на семьи учащихся.

Кстати, 25 декабря 2021 года стадион, где проходят матчи «Лейкерс» и «Клипперс» из НБА, «Кингз» из НХЛ и «Спаркс» из WNBA, был переименован в Crypto.com Arena.

Тем временем собственная криптовалюта американской биржи Cronos (CRO) торгуется на уровне $0,129, что значительно ниже исторического максимума в $0,97, установленного в конце 2021 года. Однако в начале 2024 года курс CRO составлял ровно $0,09, так что прогресс актива заметен. Благодаря растущим маркетинговым усилиям Crypto.com, токен CRO значительно вырос в цене и приблизился к таким криптовалютам, как Dogecoin или Shiba Inu (SHIB) с точки зрения рыночной капитализации. Этот показатель 28 апреля у Cronos (CRO) составляет $3,4 млрд.