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Впервые управляемый ИИ самолет X-62A участвовал в воздушном бою с F-16 ВВС США
Управляемый ИИ X-62A участвовал в тренировочном воздушном бою с F-16 ВВС США. ИИ впервые обучался на симуляциях.

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Искусственный интеллект — перспективная технология для военной авиации. Управляемые ИИ самолеты смогут в воздушных боях противостоять управляемым пилотами истребителям.
X-62A. Фото: ВВС США
О таких разработках уже неоднократно сообщалось не только в США, но и в Китае. Однако ИИ раньше противостоял пилотам-людям только на симуляторах. Теперь впервые в мире произошли подобные воздушные бои в воздухе, сообщает twz.com.

Испытания состоялись в прошлом году, но подробности об этом стали известны только сейчас благодаря видео, которое 18 апреля опубликовало DARPA — исследовательский департамент вооруженных сил США.



Проект автономного самолета, которым управляет ИИ, называется ACE – Air Combat Evolution. В нем участвует компания Shield AI, которая, в свою очередь, купила Heron Systems в 2021 году. ИИ, разработанный Heron, смог превзойти модель AlphaDogfight. Сначала ИИ соревновались друг с другом в симуляциях. Затем лучший ИИ соревновался с пилотом F-16 на симуляторе – и безоговорочно победил.

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Только в 2023 году удалось провести тренировочный воздушный бой. Сначала состоялся 21 тестовый полет. Между ними почти ежедневно перепрограммировались параметры ИИ, то есть компоненты машинного обучения.
Затем ИИ задали команду, что это тренировочный воздушный бой, в котором нужно соблюдать определенные правила безопасности. Без этих предписаний ИИ пришлось бы работать на пределе возможностей самолета и даже за его пределами, чтобы победить.

ИИ также мог поставить под угрозу безопасность пилота F-16 из-за смелых маневров полета. Статистика показывает, что даже тренировочные воздушные бои сопряжены с риском: с 2000 по 2016 год в тренировочных воздушных боях с F-16 и F-18 было уничтожено 32 самолета и погибло 12 человек.

После доработки правил в сентябре 2023 года состоялся первый воздушный бой. ИИ управлял X-62A полностью автономно. В целях безопасности в кабине находился пилот-человек. ИИ участвовал в тренировочном воздушном бою против пилота F-16. Были осуществлены оборонительные и наступательные маневры.

X-62A — это модифицированный двухместный F-16 ВВС США. Самолет был модифицирован таким образом, чтобы он мог имитировать системы и летные характеристики практически любого другого самолета в воздухе. Летательный аппарат также известен как «испытательный самолет-симулятор с регулируемой устойчивостью» (VISTA). VISTA разработан с интерфейсами для искусственного интеллекта, что делает его подходящим для интеграции ACE.

Помимо X-62A, у ВВС США есть и другие планы по созданию автономных самолетов для испытаний ИИ. Проект VENOM планирует переоборудовать 6 самолетов F-16 для поддержки ИИ. Самолет проекта VENOM имеет больше датчиков и является следующим шагом к цели создания истребителя, который будет действовать автономно на поле боя.

Проект VENOM предназначен для тестирования и улучшения взаимодействия между истребителями, управляемыми людьми и машинами. Беспилотный истребитель действует автономно, но слушает команды пилота, которого сопровождает в боевых действиях в качестве ведомого. США приобрели Kratos XQ-58A специально для испытаний подобных миссий.

В опубликованном 18 апреля видео подчеркивается, что хотя проведенные тренировочные воздушные бои и являются важной вехой, предстоит еще много доработок системы и испытаний.


«В рамках тренировки воздушных боёв, нам удалось провести испытания с автономным искусственным интеллектом», — говорит летчик-испытатель ВВС Билл Грей.

В будущем самолеты с искусственным интеллектом смогут выполнять миссии совершенно самостоятельно – без дистанционного управления, без связи с базой, без GPS. Они должны взаимодействовать с управляемыми людьми истребителями и другими самолетами с искусственным интеллектом и реагировать друг на друга и на поле боя — например, при появлении угроз или нахождении гражданских лиц на земле.

Используя машинное обучение, боевой опыт этих машин с искусственным интеллектом будет использоваться для постоянной разработки и улучшения ИИ для всего парка самолетов.

Кто победил в воздушном бою, пока не сообщается. Однако DARPA объявило, что вскоре озвучит подробности о текущем состоянии разработки ACE в X-62A.

#технологии #искусственный интеллект #авиация #f-16 #ии #самолет #ввс сша #x-62a
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