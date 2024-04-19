Мощная модель искусственного интеллекта выпущена с открытым исходным кодом под лицензией Apache 2.0. В тестах она превосходит Llama 2 от Meta и Gemma от Google.

После недавних опасений, что парижский ИИ-стартап Mistral AI может отказаться от продуктов с открытым исходным кодом, теперь есть повод вздохнуть с облегчением. Mixtral 8x22B — очень мощная модель искусственного интеллекта, которая выпущена с открытым исходным кодом под лицензией Apache 2.0. Это означает, что каждый может использовать ее для любых целей.

Изображение: Mistral AI

ИИ-инструмент, возможно, был разработан, чтобы установить высокую планку для Meta*. Компания Марка Цукерберга собирается представить Llama 3, свою последнюю и лучшую на сегодняшний день большую языковую модель (LLM).

Согласно опубликованным результатам тестов, Mixtral 8x22B значительно опережает Llama 2 от Meta, когда дело касается рассуждений и знаний, многоязычия, математики и программирования. Французы также конкурируют с канадским ИИ-стартапом Cohere с его моделями Command R и Command R+.

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Остается неясным, почему сравнение не проводится напрямую с открытыми моделями искусственного интеллекта Google, которые, как сообщается, носят название Gemma. Если использовать измеренные значения, опубликованные Google для Gemma 7B и Gemma 2B, Mixtral 8x22B на самом деле значительно эффективнее. Mixtral 8x22B заменяет своего предшественника Mixtral 8x7B.

Mistral Ai хочет стать «дешевле, лучше, быстрее и сильнее» с новым LLM. Очевидно, что лучшие проприетарные модели ИИ, такие как GPT-4 Turbo от OpenAI или Gemini 1.5 Pro от Google, значительно мощнее, чем доступная сейчас модель с открытым исходным кодом. Вероятно, её лучше сравнивать с готовящейся к выходу на рынок Llama 3 от Meta.



*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.





