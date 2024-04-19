Всего, в мире семь стран на 100% полагаются на энергию из возобновляемых источников.

Семь стран мира в настоящее время производят всю свою энергию из возобновляемых источников. Две из них, а именно Албания и Исландия, являются европейскими. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА) и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает Euronews. Помимо упомянутых европейских стран, Бутан, Эфиопия, Исландия, Непал, Парагвай и Демократическая Республика Конго также производят более 99,7% электроэнергии за счет геотермальной, гидроэлектроэнергии, солнечной или ветровой энергии.

Изображение из открытых источников

Норвегия приближается к этому показателю: 98,38% ее энергии поступает от ветряных турбин, гидроэнергии или солнечной энергии. Об этом свидетельствуют данные, собранные Марком Джейкобсоном, профессором Стэнфордского университета. Еще 40 стран получали не менее половины своей электроэнергии из возобновляемых источников энергии в 2021 и 2022 годах. Одиннадцать из них находились в Европе. Другие, такие как Германия или Португалия, способны генерировать 100% электроэнергии за счет энергии ветра, воды и солнца.

Хотя многие из этих стран в настоящее время используют большое количество гидро- и ветровой энергии, эксперты полагают, что солнечная энергия может сыграть важную роль в ближайшем будущем. Технологии совершенствуются, а затраты на строительство и эксплуатацию таких станций быстро падают. Солнечная энергия доминировала в расширении мощностей возобновляемых источников энергии в 2023 году с 73% общего роста, за ней следует энергия ветра (24%). Доля солнечной энергии в общемировом объеме возобновляемой энергии сейчас составляет 37%.

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Исследование Эксетерского университета и Университетского колледжа Лондона предсказывает, что солнечная энергия достигнет «необратимого переломного момента» и станет основным источником энергии в мире к 2050 году. При этом ветроэнергетика зафиксировала настоящий прорыв в 2023 году. Согласно последнему отчету Глобального ветроэнергетического совета (GWEC), в 2023 году во всем мире было установлено станций на 116 гигаватт ветроэнергетических мощностей. Это на 50% больше, чем в 2022 году, что делает прошлый год лучшим для новых ветроэнергетических проектов в истории.

Китай лидирует в установке как морских, так и наземных ветроэнергетических установок, за ним следуют США, Бразилия и Германия. Благодаря сильному росту в Нидерландах, 2023 год стал рекордным для страны: были введены в эксплуатацию морские ветряные электростанции общей мощностью 3,8 гигаватта.