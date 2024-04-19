Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
Всего, в мире семь стран на 100% полагаются на энергию из возобновляемых источников.

реклама

Семь стран мира в настоящее время производят всю свою энергию из возобновляемых источников. Две из них, а именно Албания и Исландия, являются европейскими. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА) и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает Euronews. Помимо упомянутых европейских стран, Бутан, Эфиопия, Исландия, Непал, Парагвай и Демократическая Республика Конго также производят более 99,7% электроэнергии за счет геотермальной, гидроэлектроэнергии, солнечной или ветровой энергии.
Изображение из открытых источников
Норвегия приближается к этому показателю: 98,38% ее энергии поступает от ветряных турбин, гидроэнергии или солнечной энергии. Об этом свидетельствуют данные, собранные Марком Джейкобсоном, профессором Стэнфордского университета. Еще 40 стран получали не менее половины своей электроэнергии из возобновляемых источников энергии в 2021 и 2022 годах. Одиннадцать из них находились в Европе. Другие, такие как Германия или Португалия, способны генерировать 100% электроэнергии за счет энергии ветра, воды и солнца.

Хотя многие из этих стран в настоящее время используют большое количество гидро- и ветровой энергии, эксперты полагают, что солнечная энергия может сыграть важную роль в ближайшем будущем. Технологии совершенствуются, а затраты на строительство и эксплуатацию таких станций быстро падают. Солнечная энергия доминировала в расширении мощностей возобновляемых источников энергии в 2023 году с 73% общего роста, за ней следует энергия ветра (24%). Доля солнечной энергии в общемировом объеме возобновляемой энергии сейчас составляет 37%.

реклама

Исследование Эксетерского университета и Университетского колледжа Лондона предсказывает, что солнечная энергия достигнет «необратимого переломного момента» и станет основным источником энергии в мире к 2050 году. При этом ветроэнергетика зафиксировала настоящий прорыв в 2023 году. Согласно последнему отчету Глобального ветроэнергетического совета (GWEC), в 2023 году во всем мире было установлено станций на 116 гигаватт ветроэнергетических мощностей. Это на 50% больше, чем в 2022 году, что делает прошлый год лучшим для новых ветроэнергетических проектов в истории.

Китай лидирует в установке как морских, так и наземных ветроэнергетических установок, за ним следуют США, Бразилия и Германия. Благодаря сильному росту в Нидерландах, 2023 год стал рекордным для страны: были введены в эксплуатацию морские ветряные электростанции общей мощностью 3,8 гигаватта.

#технологии #энергетика #возобновляемые источники энергии
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Т-72 "Царь-мангал" сравнили со сверхтяжелым танком Менделеева
1
В России выдали патент на дрон-камикадзе, запускаемый с фронтовых авиационных носителей
2
Россия объявила о полете новой баллистической ракеты на базе «Тополь-М»
2
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
5
Приложение камеры для смартфонов Xiaomi с HyperOS было обновлено
3
Tesla предложила повторно одобрить выплату вознаграждения Маску в размере $56 млрд
+
Китай добился успеха в создании сверхтихой силовой установки для подводных лодок
+
OnePlus представила умные часы OnePlus Watch 2 Exclusive Style
+
Смартфонам с чипами Snapdragon 8 Gen 4 могут потребоваться аккумуляторы большей емкости
4
Apple выпустила iOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5, tvOS 17.5 и visionOS 1.2 для разработчиков
+
Был проведен тест сравнения процессоров MediaTek Dimensity 7050 и Snapdragon 6 Gen 1
+
В США сокращают закупку супербомбардировщиков B-21 задолго до завершения их производства
+
Уран и Нептун могут содержать большое количество метана
2
Над акваторией Черного моря вновь был замечен американский разведчик RQ-4 Global Hawk
1
БМП-1 сделали похожим на "бронированного ежа" и оснастили стальными штырями
+
Бронеавтомобиль Спартак получил "капитальную защиту" от FPV-дронов ВСУ
1
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
23
Samsung представляет первый в мире чип LPDDR5X DRAM со скоростью 10,7 Гбит/с
+
В One UI 7 от Samsung появится новая функция в виде вертикальной панели приложений
+
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
1

Популярные статьи

Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
2
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
118
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
234
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
15
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
+
Fallout - теперь еще и сериал (субъективное мнение)
12
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
22
Эксперты по БПЛА из РФ назвали главные недостатки "Укроланцета" RAM X и пообещали достойный ответ
2
Обзор игры The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay – хроники Вина Дизеля
10
Удар Ирана по Израилю разрушил "многие" надежды ФРС США
6

Сейчас обсуждают

swr5
08:46
Да, вы правы, пойду на форумы.
Материнские платы ASUS и MSI с чипсетами AMD 600 получают поддержку процессоров Ryzen 9000
Igor Schatrov
08:43
Да американцы ПРИВИРАТЬ умеют!, забыли сбитого в СССР разведчика!, или им СТЫДНО ОЧЕНЬ О ТОМ ЧТО ихнее "достижения "в авиации БЛЕФ! и ФЕЙК!
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
AleksK
08:42
Потому что сейчас это неправильная демократия которая пойдет на пользу России, поэтому ни-ни. Ухилянты на фронт, америке не хватает дешевых солдат которые будут умирать ради их денег и интересов.
Статус уклониста воспринимается теперь воспринимается украинцами как повод для гордости
AleksK
08:39
Они только забыли указать что половину времени тупо берут электроэнергию у соседей у которых есть обычная генерация.
США заблокировали продвижение членства Палестины в ООН
Михаил Леонтьев
08:39
Очевидно речь идет о килограммах. А еще очевидна ваша невнимательность и глупость. В предыдущем абзаце заявлена полезная нагрузка от 150 до 700 кг. Банальная опечатка. Не понимаю зачем оставлять такой...
Россия объявила о полете новой баллистической ракеты на базе «Тополь-М»
Дмитрий
08:35
Всмысле как. у них дефолт еще в 22 году считай был. просто хозяева США разрешили пока не платить. потом заплатите. когда сумма наберется конская) И сейчас тоже все бабки в долг. всё в долг дают.
Украине пришлось потратить в 2024 году $4 млрд на оружие из-за нехватки помощи от Запада
Артём Николаев
08:34
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Мистер X
08:30
Медиатек наверное сейчас просто купается в деньгах от продаж g99🤣
Планшет OnePlus Pad Go появится в Европе 23 апреля вместе с часами OnePlus Watch 2
Артём Николаев
08:29
Во время Майдана и Ющенко прокатило же. И США всячески приветствовали волеизъявление народа, а также строго предупреждали местные власти о неприменимости какого-либо насилия. Почему бы не раздать пече...
Статус уклониста воспринимается теперь воспринимается украинцами как повод для гордости
Benny Gordover
08:28
Очередная фигня от тупого овощя
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем