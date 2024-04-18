Бензиновый двигатель, переделанный на водородный, предстоит установить на культовый гоночный автомобиль.

В Университете Бата в Англии ведутся исследования нового водородного двигателя внутреннего сгорания. Его установят на гоночный автомобиль, который, как ожидается, побьет текущий рекорд скорости. Двигатель уже был представлен в качестве прототипа, подтверждающего концепцию. Это обычный 1-цилиндровый двигатель, который был полностью переработан для работы на водороде.

Фото: Университет Бата

Водородные двигатели внутреннего сгорания не следует путать с водородными топливными элементами. В то время как в последнем химическая энергия атомов водорода превращается в электрическую, водородные двигатели внутреннего сгорания сжигают водород.

Если прототип сможет работать так, как ожидалось, будет создан более крупный двигатель. В следующем году Университет Бата планирует переоборудовать 2,3-литровый двигатель Ford EcoBoost так, чтобы он мог работать на водороде.

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Двигатель Ford в своей традиционной версии — в зависимости от автомобиля, на котором он установлен — имеет мощность до 350 л.с. при 6000 об/мин. Водородный двигатель планируют разместить на британском спортивном автомобиле Ginetta G20. Этот спорткар считается культовым в Великобритании, а автопроизводитель был основан в конце 50-х годов.

Текущий рекорд скорости для спорткара с водородным двигателем внутреннего сгорания составляет 301 км/ч. Он был установлен в 2004 году на BMW с 12-цилиндровым 6-литровым двигателем мощностью 282 л.с.