Google хочет конкурировать с Microsoft. Процессоры Axion — важная часть стратегии выхода на рынок искусственного интеллекта.

Технологические компании в настоящее время инвестируют огромные суммы в дальнейшее развитие своих приложений искусственного интеллекта. Microsoft уже инвестировала в OpenAI около $13 млрд. Еще одним американским гигантом, стремящимся увеличить свои инвестиции в искусственный интеллект, является Google.

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По информации ресурса Golem, генеральный директор Deepmind, дочерней компании Google, занимающейся высокими технологиями, объявил, что компания планирует инвестировать более $100 млрд в ИИ.

Демис Хассабис, глава компании Deepmind, которую Google приобрела в 2014 году, во время конференции TED в Ванкувере упомянул технологического гиганта, инвестирующего в ИИ. Один из участников конференции спросил Хассабиса о суперкомпьютере Stargate от конкурентов Google — Microsoft и OpenAI. По некоторым данным его разработка будет стоить как раз $100 млрд.

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Хассабис ответил: «Мы не говорим о точных цифрах, но я думаю, что в долгосрочной перспективе мы инвестируем больше».

Он не уточнил, как именно Google планирует потратить эти $100 млрд или больше и на что, а также не назвал сроки, в которые это должно произойти. Амбициозный проект OpenAI и Microsoft направлен на размещение миллионов специализированных чипов, которые помогут улучшить возможности искусственного интеллекта OpenAI. Сообщается, что Microsoft возьмет на себя финансирование этого проекта.

Одним из возможных направлений масштабных инвестиций Google в искусственный интеллект, вероятно, является аппаратное обеспечение, особенно будущие процессоры Axion на базе архитектуры Arm. Они примерно на 30% быстрее процессоров Arm от конкурирующих облачных провайдеров и превосходят в эффективности предложения x86 на 50%. Эти утверждения пока не могут быть проверены.

Помимо разработки оборудования, значительную часть финансирования может получить Deepmind, которая занимается программным аспектом ИИ. Хассабис подчеркнул, что Deepmind требует значительных вычислительных мощностей для достижения своих целей.