Изменение энергетической политики Японии приводит к перезапуску атомных электростанций. Даже защитники окружающей среды считают, что закрытие АЭС было бы ошибкой.

После ядерной катастрофы на Фукусиме в 2011 году работа всех атомных электростанций в Японии была остановлена. Однако летом 2022 года японское правительство приняло важное решение. Сейчас атомные электростанции снова запускаются.

Это касается и атомной электростанции «Касивадзаки-Карива», которая расположена на западном побережье страны. Компания-оператор Tepco в настоящее время занимается установкой топливных стержней на энергоблоке №7. Всего на станции имеется 872 тепловыделяющих элементов (главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реактора). Ожидается, что установка топливных элементов займет 6 недель.

Япония реактивирует реакторный блок крупнейшей в мире атомной электростанции. Фото: Tepco

Работа над этим началась в понедельник, 15 апреля. К среде был установлен 41 топливный стержень, после чего произошел непредвиденный инцидент. Работы пришлось прервать из-за проблем с электроснабжением.

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Спустя некоторое время установку элементов можно было продолжить снова. По данным Tepco, проблемы решены, а угрозы безопасности не было. Атомная электростанция «Касивадзаки-Карива» с семью реакторами считается крупнейшей атомной электростанцией в мире. В полностью рабочем состоянии общая мощность составляет 8212 мегаватт. АЭС введена в эксплуатацию в 1985 году.

В 2007 году станция была введена в частичную эксплуатацию, поскольку японские власти обнаружили несколько дефектов в реакторных блоках. В 2012 году операторам пришлось полностью закрыть электростанцию – после ядерной катастрофы на Фукусиме.

Перед перезапуском и вводом в эксплуатацию «Касивадзаки-Карива» все еще необходимо провести проверки безопасности. Только после этого электростанцию можно будет снова активировать.

По мнению защитников окружающей среды, применение атомной энергии оправдано в условиях энергокризиса. Недавно эту позицию поддержала даже шведская активистка-эколог Грета Тунберг. Она заявила, что было бы лучше сохранить работу атомных электростанций, чем вместо этого сосредоточиться на угольных электростанциях.

Для Тунберг это, конечно, отход от прежней позиции. В июле 2022 года она все еще была категорически против включения атомной и газовой энергетики в таксономию. Как сообщалось, эта позиция активистки предусматривает, что атомные электростанции и работающие на газе станции считаются зелеными инвестициями при определенных условиях.

Когда таксономия ЕС была одобрена парламентом ЕС в июле 2022 года, в которой атомная энергетика и газ были названы «зелеными инвестициями», Тунберг выступила против этого решения.

Однако конфликт на Украине изменил ситуацию с энергоснабжением, особенно в странах, которые очень зависят от российского газа (особенно в Германии и Австрии). Ядерная энергетика не одобряется в Центральной Европе - зеленые движения в Европе очень распространены. Однако ядерная энергетика воспринимается положительно молодежью и представителями технологического сектора. Вот почему стартапы и масштабные проекты, работающие в области ядерной энергетики, все чаще находят финансирование.