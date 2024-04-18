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kosmos_news
Boston Dynamics представила новый тип человекоподобных роботов Atlas
Новая версия робота стала сильнее, маневреннее и стройнее.

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Человекоподобный робот Atlas от Boston Dynamics в последние годы всегда вызывал повышенный интерес. Он умел заниматься паркуром, танцевать, складывать коробки и многое другое. В среду, 17 апреля, стало известно о приостановке производства этого типа роботов. Спустя несколько часов, 18 апреля, была представлена совершенно новая версия робота.
Boston Dynamics представляет нового робота. Фото: Boston Dynamics
Atlas использовал гидравлику. Механические руки и ноги новой модели приводятся в действие электродвигателями. По данным Boston Dynamics, это сделало нового робота сильнее, гибче и маневреннее.

Новая версия значительно элегантнее, выделяется огромным фонарем на голове и может вращать множество шарниров на 360 градусов. Это делает возможными движения, на которые человек не способен. Цель состоит в том, чтобы машина двигалась максимально эффективно и выполняла определенные задачи, подчеркнули в Boston Dynamics. 

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Компания Boston Dynamics была пионером в разработке так называемых роботов-гуманоидов. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, которому сейчас принадлежит компания, хочет использовать робота Atlas в производстве автомобилей.

Сейчас есть несколько компаний, которые хотят разработать такие машины и внедрить их в повседневную жизнь. В январе стартап Figure договорился с BMW о поставке роботов для использования в будущем в производстве автомобилей в американском штате Южная Каролина. Figure рассматривает это как доказательство того, что компания уже может успешно коммерциализировать свой продукт. Движения робота Figure 01 в настоящее время выглядят не так элегантно, как у робота от Boston Dynamics. В команду разработчиков Figure входят бывшие сотрудники Boston Dynamics, Google DeepMind и Archer Aviation. Движения и другие способности Figure 01 должны быть улучшены благодаря разработкам Boston Dynamics.

Mercedes хочет протестировать роботов Apptronik в производстве своих автомобилей. Компания-производитель электромобилей Tesla разрабатывает робота Optimus. Миллиардер Илон Маск говорит, что в какой-то момент робот может стать более важным продуктом, чем автомобиль.

#технологии #робототехника #роботы #boston dynamics #atlas
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