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kosmos_news
Криптовалютная биржа Kraken запустила некастодиальный кошелек
Вторая по величине криптобиржа в США — Kraken — выпустила кошелек. Он имеет открытый исходный код.

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Kraken, вторая по величине криптовалютная биржа в США, разработала собственный кошелек. В настоящее время биржа догоняет своего конкурента Coinbase в секторе криптовалютных продуктов и присоединяется к рынку криптокошельков, в котором присутствуют такие известные игроки, как MetaMask, Ledger и Trezor.
Изображение: Kraken
Новый некастодиальный кошелек «Kraken Wallet» доступен как пользователям Kraken, так и клиентам других бирж, сообщает CoinDesk. Первоначально кошелек будет поддерживать восемь блокчейнов, включая сеть биткоина, Ethereum, Solana, Optimism, Base, Arbitrum, Polygon и Dogecoin.

Кошелек является первым таким продуктом крупной биржи, у которого открытый исходный код. Это означает, что разработчики могут получить доступ к коду и внести в него свой вклад. Kraken будет платить разработчикам, которые находят уязвимости, через свою программу финансирования, чтобы они могли улучшить кошельки в случае обнаружения ошибок.

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По словам Kraken, приложение собирает «абсолютно минимальный объем данных для функционирования в качестве кошелька». Это решение направлено на соблюдение принципа защиты данных, который очень ценят многие пользователи криптовалюты. 

Конкурент Coinbase вывел на рынок очень популярный продукт со своим собственным кошельком. Две другие крупные криптовалютные биржи, Binance и OKX, также предлагают кошельки, которые пользователи могут использовать для подключения к своим экосистемам. Kraken уже более десяти лет советует своим пользователям взять на себя ответственность за свои активы. 

За последние месяцы криптовалютная биржа разработала ряд новых продуктов. Сообщается, что в ноябре компания вела переговоры с несколькими командами о создании собственного блокчейна второго уровня — вскоре после того, как Coinbase выпустила собственную объединенную сеть Base в августе. Кроме того, в настоящее время биржа планирует получить банковскую лицензию. Похоже, возникшие год назад разногласия с SEC урегулированы. Напомним, SEC подала в суд на Payward Ventures Inc. и Payward Trading Ltd., которые управляют популярной в США криптовалютной биржей Kraken. По данным регулятора, торговая площадка предлагала своим клиентам услуги по стейкингу. Эти услуги требовали одобрения SEC. 

Глава Coinbase Браййн Армстронг ранее выразил обеспокоенность по поводу запрета на стейкинг в США.  Расследование SEC может сигнализировать о том, что агентство примет меры против более централизованных поставщиков услуг по стейкингу в Соединенных Штатах.

Глава SEC Гэри Генслер неоднократно предполагал, что сети на базе Proof-of-Stake, которые обещают своим инвесторам доход от размещения их криптоактивов, будут соответствовать характеристикам ценной бумаги и, следовательно, подпадут под надзор SEC. Следовательно, криптобиржи, которые хотят предлагать услуги по стейкингу, должны будут обратиться за разрешением в SEC.

Генслер требует, чтобы криптовалютные биржи «предоставляли надлежащую информацию и гарантии». В Соединенных Штатах отсутствует соответствующая нормативно-правовая база для этого. В прошлом Генслер уже подчеркивал, что биткоин — это не ценная бумага, а товар. Угроза более строгого регулирования деятельности бирж также может вызвать опасения у биткоин-инвесторов. В итоге Kraken заплатила $30 млн в рамках урегулирования спора с SEC — биржа прекратила услуги по стейкингу.


#криптовалюты #биржа #кошелек #kraken
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