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Агентство космического развития Минобороны США (SDA) заявляет, что в ближайшие недели спутники слежения разрабатываемой системы раннего предупреждения пусков ракет подвергнутся важному испытанию. Впервые они будут отслеживать пуск ракеты, чтобы проверить возможность обнаружения подобных угроз.
Американцы уже много лет пытаются создать надежную систему раннего предупреждения пуска ракет, которая повысит обороноспособность страны. С этой целью реализуется проект по созданию спутниковой группировки, которая называется PWSA (Proliferated Warfighting Space Architecture). Демонстрационные спутники партии Tranche 0, разработанные SpaceX и L3 Harris Technologies, в настоящее время находятся на орбите. В ближайшем будущем им предстоит пройти важное испытание.
По информации, распространившейся в последние дни в американских СМИ, на спутниках Tranche 0 будет продемонстрирована их способность собирать информацию и отслеживать ракеты. Директор SDA Дерек Турнир сообщил СМИ, что первые спутники слежения успешно принимают и передают данные. В настоящее время ведутся работы по корректировке положения спутников в преддверии испытаний.
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«Мы ожидаем, что это произойдет довольно быстро», — сказал Дерек Турнир.
Стоит отметить, что это лишь демонстрационная часть проекта, имеющая свои ограничения из-за количества спутников. Глобальное покрытие требует расширения парка спутников до 40 единиц. Как сообщает портал C4IRNET, четыре из восьми спутников, выведенных на орбиту на данный момент, передают данные, а аппараты запущенные в феврале этого года все еще находятся на стадии тестирования. Это означает, что SDA может обеспечить только около 10% от необходимого покрытия.
Демонстрационные спутники призваны подготовить почву для запуска аппаратов, основной задачей которых будет защита США от баллистических и гиперзвуковых угроз со стороны России и Китая. Устройства будут предоставлять данные отслеживания непосредственно наземным, воздушным или военно-морским силам. Существующие системы позволяют обнаруживать и сопровождать гиперзвуковое оружие, но времени для эффективного реагирования слишком мало.
Стоит напомнить, что группировка спутников PWSA включает в себя транспортную систему спутников связи (Transportation Layer) и систему слежения за аппаратами (Tracking Layer). Представитель SDA заявил в прошлом году, что PWSA будет включать от 400 до 500 спутников на орбите. Первая партия (Tranche 1) будет включать 35 спутников, а вторая (Tranche 2) — 54 спутника. Количество устройств, предназначенных для третьей партии, будет объявлено позднее в этом году.
SDA отвечает за разработку новых средств и технологий, которые обеспечивают и укрепляют функционирование специализированных сил и средств США в космосе. Агентство занимается, среди прочего, проектированием, созданием и координацией спутниковых группировок системы раннего предупреждения, обеспечением защиты от существующих и возможных угроз.