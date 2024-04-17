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kosmos_news
США испытают спутники раннего предупреждения пуска ракет противником
Спутники будут отслеживать пуск ракеты, чтобы проверить возможность обнаружения подобных угроз.

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Агентство космического развития Минобороны США (SDA) заявляет, что в ближайшие недели спутники слежения разрабатываемой системы раннего предупреждения пусков ракет подвергнутся важному испытанию. Впервые они будут отслеживать пуск ракеты, чтобы проверить возможность обнаружения подобных угроз.
Источник изображения: Агентство космического развития
Американцы уже много лет пытаются создать надежную систему раннего предупреждения пуска ракет, которая повысит обороноспособность страны. С этой целью реализуется проект по созданию спутниковой группировки, которая называется PWSA (Proliferated Warfighting Space Architecture). Демонстрационные спутники партии Tranche 0, разработанные SpaceX и L3 Harris Technologies, в настоящее время находятся на орбите. В ближайшем будущем им предстоит пройти важное испытание.

По информации, распространившейся в последние дни в американских СМИ, на спутниках Tranche 0 будет продемонстрирована их способность собирать информацию и отслеживать ракеты. Директор SDA Дерек Турнир сообщил СМИ, что первые спутники слежения успешно принимают и передают данные. В настоящее время ведутся работы по корректировке положения спутников в преддверии испытаний.

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«Мы ожидаем, что это произойдет довольно быстро», — сказал Дерек Турнир.


Стоит отметить, что это лишь демонстрационная часть проекта, имеющая свои ограничения из-за количества спутников. Глобальное покрытие требует расширения парка спутников до 40 единиц. Как сообщает портал C4IRNET, четыре из восьми спутников, выведенных на орбиту на данный момент, передают данные, а аппараты запущенные в феврале этого года все еще находятся на стадии тестирования. Это означает, что SDA может обеспечить только около 10% от необходимого покрытия.
Источник изображения: Агентство космического развития

Демонстрационные спутники призваны подготовить почву для запуска аппаратов, основной задачей которых будет защита США от баллистических и гиперзвуковых угроз со стороны России и Китая. Устройства будут предоставлять данные отслеживания непосредственно наземным, воздушным или военно-морским силам. Существующие системы позволяют обнаруживать и сопровождать гиперзвуковое оружие, но времени для эффективного реагирования слишком мало.

Стоит напомнить, что группировка спутников PWSA включает в себя транспортную систему спутников связи (Transportation Layer) и систему слежения за аппаратами (Tracking Layer). Представитель SDA заявил в прошлом году, что PWSA будет включать от 400 до 500 спутников на орбите. Первая партия (Tranche 1) будет включать 35 спутников, а вторая (Tranche 2) — 54 спутника. Количество устройств, предназначенных для третьей партии, будет объявлено позднее в этом году.

SDA отвечает за разработку новых средств и технологий, которые обеспечивают и укрепляют функционирование специализированных сил и средств США в космосе. Агентство занимается, среди прочего, проектированием, созданием и координацией спутниковых группировок системы раннего предупреждения, обеспечением защиты от существующих и возможных угроз.

#сша #технологии #космос #военная техника #спутники
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