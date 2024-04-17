Первые 180 000 ракет из партии в 300 000 единиц скоро отправятся на Украину.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о заключении контракта на поставку первых 180 000 ракет из пула в 300 000 в рамках инициативы по поставкам боеприпасов для Украины. Эту информацию опубликовала британская газета Financial Times.

Фото: Армия США

Закупленные ракеты должны быть доставлены в ближайшие месяцы, что является гораздо более длительным сроком, чем ранее заявленная «быстрая поддержка» Украины. Недавно министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что значительная часть артиллерийских снарядов, закупленных в рамках вышеупомянутой инициативы, будет отправлена получателю до конца июня. Оставшаяся партия должна быть доставлена в Киев до конца года.

Советник президента Чехии по национальной безопасности заявил, что украинцы могут получить поставки первых закупленных ракет в начале июня. Западные страны также поставляют боеприпасы Киеву, что позволяет частично удовлетворить «боеприпасный голод», хотя оружия все равно явно недостаточно. В чешской инициативе по поставке боеприпасов участвуют около 20 стран.

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Инициатива, озвученная президентом Петром Павлом, предполагает закупку из разных стран 500 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для Украины и 300 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов общей стоимостью около 1,4 млрд евро.

Несколько недель назад премьер-министр Петр Фиала объявил, что средства, предоставленные участниками соглашения, позволят приобрести 300 000 снарядов. Это количество боеприпасов будет увеличиваться по мере поступления дополнительных средств.

Прага выступала посредником на протяжении всего проекта. Чехи должны были найти для Украины дополнительные источники поставки 700 тысяч артиллерийских боеприпасов. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур недавно заявил, что инициатива может охватывать до одного миллиона снарядов, но их общая стоимость может составить 3 миллиарда евро. Однако на данный момент средств для инвестиций такого масштаба нет.

Часто упускают из виду, что партия снарядов содержит не только 155-мм боеприпасы, но и постсоветские боеприпасы 122-мм калибра. Это позволит частично «вооружить» буксируемые гаубицы Д-30 и самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздзика».