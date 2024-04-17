Пивоваренная компания разработал мобильный телефон в ретро-дизайне совместно с производителем Nokia HMD. Ранее компания запустила виртуальный проект Heineken Silver.

Пивной бренд Heineken разработал складной сотовый телефон совместно с производителем телефонов HMD и модным брендом Bodega. Телефон (предварительное название — Boring Phone) призван стать альтернативой смартфону; он «почти не будет иметь каких-либо функций», утверждает производитель. Вместо игр, фотографирования и чтения электронной почты владельцу устройства следует наслаждаться реальной жизнью, говорится на сайте пивоваренной компании.

Сотовый телефон Heineken ни на что не способен, кроме звонков и СМС. Источник изображения: Heineken Телефон-раскладушка в ретро-дизайне прозрачен и напоминает устройство 90-х годов. Зеленая полупрозрачная материнская плата вполне сочетается с пивным брендом Heineken с его зеленым логотипом. Монохромный дисплей тоже зеленоватый и напоминает Game Boy.

Источник изображения: Heineken По словам Heineken, Boring Phone призван вернуть времена, когда не было смартфонов и люди общались со своими друзьями посредством СМС.

Источник изображения: Heineken Вместо идеальных фотографий можно делать пиксельные снимки. Коротать время следует за игрой в «Змейку». Можно совершать быстрые вызовы с помощью быстрого набора и завершать звонок, закрыв сотовый телефон.

Источник изображения: Heineken Boring Phone был представлен на Неделе дизайна в Милане. О технических данных и реальных функциях известно немного, но они, похоже, не имеют отношения к концепции устройства. Пока неизвестна ни дата выпуска телефона, ни его примерная стоимость.

Стоит отметить, что Heineken всеми силами пытается привлечь внимание к своему бренду, в том числе с использованием актуальных трендов и технологий. Чтобы рекламировать напиток, компания пару лет назад представила виртуальный проект Heineken Silver и принесла пиво в Метавселенную.

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Платформа, на которой Heineken открыла свой первый виртуальный бар, называется Decentraland. Пользователи могли встретиться там со своими друзьями. Пиво, которое все равно никто не пьет — какой во всем этом смысл?

По словам Heineken, это «иронический розыгрыш», призванный показать, как далеко зайдут компании, чтобы стать частью следующего глобального тренда: Метавселенной. Heineken заявила, что пиво было сварено из «хмеля с двоичным кодом, выращенного фермерами NPC (неигровые персонажи)». В конце концов, у виртуального пива есть один плюс: по крайней мере, не нужно считать калории. И похмелья на следующее утро, к счастью, не бывает.