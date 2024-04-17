Изобретатель Ethereum Виталик Бутерин использует Railgun — сервис, предназначенный для обеспечения конфиденциальности в прозрачном блокчейне с помощью механизмов запутывания перемещения криптовалют.

Изобретатель Ethereum Виталик Бутерин использует сервис под названием Railgun, выяснил журналист Колин Ву. Бутерин с помощью этого миксера отправил 100 ETH со своего личного адреса Ethereum, который на тот момент содержал $325 000. На это обратил внимание криптовалютный новостной портал forklog.

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Используя Railgun, Бутерин скрыл местонахождение криптовалют, чтобы затем их можно было использовать незаметно для общественности.

Это не первый раз, когда Бутерин использует протокол блокчейна Ethereum, чтобы скрыть перемещение своих средств. В прошлом Бутерин также использовал печально известный миксер Tornado.cash.

Бутерин объяснил, что использование этих сервисов — хороший способ закрыть векторы атак, которые обычно предлагают прозрачные блокчейны. Он тайно сделал пожертвование некоторым организациям.

Railgun предлагает пользователям возможность вносить деньги в общий пул. Подобно миксеру Ethereum, пользователь получает доступ к внесенным средствам. Однако благодаря совместному использованию невозможно увидеть, какой пользователь в какое время совершает транзакции. Railgun особенно эффективен для DeFi (сектор децентрализованных финансов).

После того, как стало известно, что Бутерин использовал Railgun, протокол привлек большое внимание криптосообщества. В результате связанный с этим миксером токен RAIL вырос в цене более чем в три раза с $0,56 до $1,70 за короткий период времени.

Бутерин прокомментировал ситуацию на платформе X (заблокирована в РФ) и похвалил Railgun за то, как эта система работает. В прошлом он несколько раз публично поддерживал подобные сервисы.

«Конфиденциальность — это нормально. Railgun использует протокол Privacy Pools, что значительно затрудняет присоединение злоумышленников к пулу», — написал специалист.

Конфиденциальные криптовалюты и сервисы для запутывания транзакций за последние несколько месяцев подверглись большой критике со стороны властей. Власти США запретили Tornado.cash. ЕС запрещает торговлю конфиденциальными монетами на криптобиржах в рамках правил MiCA.

Децентрализованная криптовалютная биржа Uniswap также недавно привлекла внимание регуляторов. В отличие от централизованных криптобирж, на платформе нет идентификации пользователей.