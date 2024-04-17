Используя квантовые вычисления, исследователи объединили различные материалы, пока не разработали оптимальное покрытие для окон.

Когда солнечный свет проникает внутрь домов, вместе с ним приходит и тепло. Вот почему летом часто нет другого выхода, кроме как затемнить комнату шторами или жалюзи, чтобы защитить ее от нагревания.

Американские исследователи сейчас ищут решение проблемы нагревания помещений летом — они разработали новый тип оконного покрытия, которое пропускает свет, но в то же время блокирует тепло.

Покрытие окна блокирует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение и пропускает видимый свет независимо от положения солнца. Фото: Университет Нотр-Дам

Покрытие эффективно работает независимо от угла падения солнечного света через оконное стекло. Оно блокирует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, сохраняя при этом видимый свет. Одним из преимуществ новой технологии является то, что не нужно изготавливать специальные стекла, а покрытие можно просто нанести позже на существующие оконные стекла. Помимо окон в жилых и рабочих помещениях, это покрытие можно использовать в автомобилях.

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В целом изобретение может привести к резкому снижению стоимости систем кондиционирования воздуха. В жарких регионах мира потенциал экономии электроэнергии (поскольку не будут работать постоянно кондиционеры) при использовании покрытия достигнет 33%, сообщает научный портал SciTechDaily.

Покрытия для стёкол, блокирующие нагревание помещений, уже существуют. Они обычно оптимизированы для угла падения солнечного луча в 90 градусов. Однако днем, когда зачастую самое жаркое время, свет часто проникает через окна под более наклонным углом, и покрытие теряет свой эффект.

Для своего нового покрытия американские исследователи использовали очень тонкие слои оксида кремния, оксида алюминия и оксида титана. Затем они добавили кремниевый пластик, который отражает тепловое излучение, улучшая охлаждающие свойства покрытия. Чтобы максимизировать передачу видимого света, команда ученых использовала квантовые вычисления.

Затем они опробовали новое покрытие окон. Технология позволила снизить температуру в помещении на 5,4–7,2 °C. Технология также хорошо зарекомендовала себя под разными углами падения солнечного луча.