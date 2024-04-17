Система будет хранить в общей сложности 50 гигаватт электроэнергии и сможет обеспечить электроэнергией 680 000 домохозяйств в США. Сейчас возводится первый объект масштабного комплекса.

Одна из крупнейших систем хранения энергии в Калифорнии в настоящее время строится на площади 17 гектаров недалеко от американского мегаполиса Лос-Анджелеса. Планируется, что система будет введена в эксплуатацию в этом году и сможет обеспечивать электроэнергией в общей сложности 680 000 домохозяйств в течение четырех часов.

Скоро будет готово крупнейшая в Калифорнии система хранения энергии. Фото: Reuters

Гигантский комплекс предназначен, особенно в летние месяцы, для хранения возобновляемой энергии в течение дня и, таким образом, для поддержки амбициозных целей штата США в области климата, сообщает информационное агентство Reuters.

На кадрах с дрона видно строящееся крупнейшее в Калифорнии хранилище. Фото: Reuters

Новая система под названием «Nova Power Bank» будет построена на месте бывшей газовой электростанции. Будущая система принадлежит энергетической компании Calpine, которая ранее была известна в Калифорнии прежде всего как оператор газовых электростанций.



«Этот объект стабилизирует сеть и сделает ее более надежной», — сказала Эмили Прехт, менеджер Calpine, на презентации проекта в Менифи (Калифорния).

реклама

Когда люди приходят домой с работы и включают электроприборы, посудомоечные машины и кондиционеры, возникает высокий спрос на электроэнергию. Однако, солнечной энергии производится не так много. Система предназначена для хранения солнечной энергии во время пиков нагрузки.

Аккумуляторы, произведенные китайской компанией BYD, будут расположены на крупнейшем в Калифорнии комплексе на территории площадью 17 акров в Менифи. Фото: Reuters

В настоящее время наблюдается активное расширение таких хранилищ, особенно в американских штатах Калифорния и Техас. Ожидается, что к 2045 году Калифорнии понадобится система для хранения энергии в объеме около 50 гигаватт, чтобы штат мог достичь своих энергетических целей. Мощность сейчас составляет 7 гигаватт.

В солнечном американском штате Калифорния в прошлом году было установлено на 98% больше солнечных систем, чем в 2022 году. В этом году снова ожидается значительное увеличение таких систем. Однако, более половины энергетических потребностей Калифорнии по-прежнему приходится на газ.