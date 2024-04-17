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Одна из крупнейших систем хранения энергии в Калифорнии в настоящее время строится на площади 17 гектаров недалеко от американского мегаполиса Лос-Анджелеса. Планируется, что система будет введена в эксплуатацию в этом году и сможет обеспечивать электроэнергией в общей сложности 680 000 домохозяйств в течение четырех часов.
Гигантский комплекс предназначен, особенно в летние месяцы, для хранения возобновляемой энергии в течение дня и, таким образом, для поддержки амбициозных целей штата США в области климата, сообщает информационное агентство Reuters.
Новая система под названием «Nova Power Bank» будет построена на месте бывшей газовой электростанции. Будущая система принадлежит энергетической компании Calpine, которая ранее была известна в Калифорнии прежде всего как оператор газовых электростанций.
«Этот объект стабилизирует сеть и сделает ее более надежной», — сказала Эмили Прехт, менеджер Calpine, на презентации проекта в Менифи (Калифорния).
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Когда люди приходят домой с работы и включают электроприборы, посудомоечные машины и кондиционеры, возникает высокий спрос на электроэнергию. Однако, солнечной энергии производится не так много. Система предназначена для хранения солнечной энергии во время пиков нагрузки.
В настоящее время наблюдается активное расширение таких хранилищ, особенно в американских штатах Калифорния и Техас. Ожидается, что к 2045 году Калифорнии понадобится система для хранения энергии в объеме около 50 гигаватт, чтобы штат мог достичь своих энергетических целей. Мощность сейчас составляет 7 гигаватт.
В солнечном американском штате Калифорния в прошлом году было установлено на 98% больше солнечных систем, чем в 2022 году. В этом году снова ожидается значительное увеличение таких систем. Однако, более половины энергетических потребностей Калифорнии по-прежнему приходится на газ.