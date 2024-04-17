На борту нового самолета красуется красная звезда — этот символ на западном самолете кажется странным. Самолет изготовлен для Казахстана.

Обычно военные самолеты окрашены в неяркие цвета, иногда даже в камуфляж. Иначе обстоит дело с новым транспортным самолетом ВВС Казахстана. Airbus A400M Atlas больше подходит для съемок фильма о Джеймсе Бонде, чем для использования в военных операциях или важных миссиях по доставке грузов в горячие точки.

Фото: Airbus Defence

Три года назад Казахстан заказал 2 модели самолета. Сейчас оборонное подразделение Airbus завершило и представило первую модель.

Фото: Airbus Defence A400M привлекает внимание благодаря своему необычному внешнему виду.

Фото: Airbus Defence

A400M выпускается в блестящем сером цвете. На руле направления красуется красная звезда, а на фюзеляже имеется советская маркировка «Борт». Это цифровая метка красного цвета, помогающая идентифицировать воздушное судно.

Фото: Airbus Defence В таком виде A400M напоминает советский транспортный самолет и внешне похож на C-130 Hercules, который потерпел крушение в фильме «Джеймс Бонд 007: Искры из глаз» с Тимоти Далтоном в главной роли.

Фото: Airbus Defence

Транспортный самолет был изготовлен в Севилье (Испания) и будет передан Казахстану позднее в этом году. Поставка второй модели А400М запланирована на более поздний срок.