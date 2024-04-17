Программа, изначально реализованная в сотрудничестве с Россией, была приостановлена ​​в 2022 году.

В июле 2022 года, за два месяца до запланированного запуска миссии на Красную планету, директор ЕКА Йозеф Ашбахер объявил о прекращении сотрудничества с Россией в проекте ExoMars и, следовательно, о приостановке программы. Ситуация изменилась в апреле 2024 года, когда контракт на продолжение миссии получил европейский консорциум, включающий Thales Alenia Space (доля 67%) и Leonardo (доля 33%).

Марсоход Rosalind Franklin. Фото: ЕКА

Контракт стоимостью 522 миллиона евро обязывает консорциум разработать посадочную платформу EDLM, которая войдет в атмосферу Марса, снизится и, наконец, приземлится на поверхность Красной планеты.

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Первоначально за разработку посадочной платформы отвечало российское агентство «Роскосмос». Новые партнеры также будут выполнять работы по техническому обслуживанию уже разработанной технологии.

«Роскосмос» также отвечал за запуск полезной нагрузки с помощью ракеты «Протон-М». Согласно новой информации, что эту задачу будет выполнять НАСА, которое в настоящее время ищет подходящего оператора. Предполагается, что запуск состоится в период с октября по декабрь 2028 года из Космического центра Джона Ф. Кеннеди в США.

Контракт европейского консорциума имеет ключевое значение для продолжения программы, целью которой является поиск следов жизни на поверхности Красной планеты. В 2023 году активно велись поиски нового партнера, который разработает замену российской технологии на марсоходе «Розалинда Франклин». Задача была поручена инженерам из Великобритании.

Отправка ровера на поверхность Марса — это лишь еще один шаг во всем проекте Европейского космического агентства. В 2016 году к Красной планете было запущено оборудование первого этапа экспедиции — зонд Trace Gas Orbiter (TGO) и посадочный модуль Schiaparelli, который был уничтожен при попытке приземления в результате отказа навигационной системы и неправильное показание высоты.

Основная задача TGO — поиск малых газовых примесей, в основном метана, в атмосфере Марса. В заявлении Thales Alenia Space говорится, что у зонда еще имеется большой запас топлива, благодаря чему срок его службы будет продлен для нужд миссии ExoMars 2028. Задачей ровера «Розалинда Франклин» будет исследование поверхности планеты; планируется использовать специальный бур для сбора проб с глубины до 2 метров.